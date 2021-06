Schwalbe Topcompetitie zondag 4 juli van start met Omloop der Kempen

Zondag 4 juli gaat in Veldhoven de Schwalbe Topcompetitie van start. De reeks Nederlandse wedstrijden, die sinds dit jaar door de KNWU georganiseerd wordt, begint met de Simac Omloop der Kempen, met start en finish in Veldhoven.

De Omloop der Kempen was eerst gepland op 16 mei, maar door de coronamaatregelen kwam die datum te vroeg. Daarom werd zondag 4 juli als nieuwe datum gekozen voor de koers. Vorig jaar kon de eendagswedstrijd vanwege het coronavirus niet doorgaan. Zodoende dateert de laatste editie uit 2019, die werd gewonnen door René Hooghiemster. De wedstrijd van 186 kilometer door de Brabantse Kempen was de eerste zege voor team Alecto sinds het overlijden van Robbert de Greef.

Eigenlijk zou de Topcompetitie, die sinds 2021 de naam van de nieuwe sponsor draagt, al op 10 april beginnen met de Omloop van de Braakman. Door het coronavirus werd de start noodgedwongen uitgesteld naar juli en werd de Zeeuwse eendagskoers verplaatst naar het einde van het seizoen.

Andere regels

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid die ploegen krijgen om twee van de zeven wedstrijden over te slaan. Met name voor de continentale en Belgische teams komt dit goed uit, omdat die dit najaar al een vol programma hebben. Zo hebben deze ploegen meer ruimte om toch mee te doen aan de Topcompetitie.

Dit jaar doen achttien ploegen mee: vijf continentale teams, tien Nederlandse clubteams en drie clubteams uit België. Daarnaast zijn er bij elke wedstrijd vijf wildcards te vergeven onder andere clubteams. Elke ploeg vaardigt zeven renners per wedstrijd af.

Continental-teams

ABLOC CT

BEAT Cycling

Metec-SOLARWATT

SEG Racing Academy

VolkerWessels

Nederlandse clubteams

Allinq-Krush-IJsselstreek

Amsterdam U23 Racing Academy (WPGA)

HSK Trias Mooi Jong

John Deere CT-NWVG

Sensa-Kanjers voor Kanjers

Tempo Hoppenbrouwers-VIRO

UWTC De Volharding

WV De Jonge Renner

WV de Kannibaal

WV West-Frisia

Belgische clubteams

Acrog-Tormans

Home Solutions-Soenens CT

Mysenlan Baboca Cyclinvest CT

Wedstrijdkalender Schwalbe Topcompetitie 2021

Omloop der Kempen (4 juli)

Ton Dolmans Trofee (22 augustus)

Omloop van Valkenswaard (5 september)

Eurode Omloop (12 september)

Ronde van Noord Holland (3 oktober)

Ronde van Limburg (10 oktober)

Omloop van de Braakman (17 oktober)