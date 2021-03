Omloop van de Braakman wil verplaatsen naar oktober

Geen Omloop van de Braakman op 10 april dit jaar. De Zeeuwse eendagskoers zet in op een verplaatsing naar oktober, meldt het Wielercomité Philippine bij monde van Edwald Martijn. “Vanwege de aanhoudende dreiging van het coronavirus zijn we genoodzaakt de wedstrijd uit te stellen naar het najaar”, aldus de voorzitter.

“Het is vooralsnog onzeker wat de exacte datum zal zijn, maar waarschijnlijk wordt het ofwel 3 oktober, ofwel 17 oktober. Dat ligt echter in handen van de KNWU en de politie. De nieuwelingeneditie hopen we al op 18 september te kunnen organiseren”, vertelt Martijn tegen PZC. De Omloop van de Braakman zou op 10 april de eerste manche van de Topcompetitie zijn.

Het Wielercomité Philippine wil ook het H4A Internationaal Beloften Weekend in het najaar rijden. “Daarvoor lijkt 22 en 23 oktober momenteel de beste optie. Het blijft echter allemaal nog wat koffiedik kijken. Alle wedstrijden die voor maart en april gepland stonden, hebben nu vanzelfsprekend een aanvraag ingediend voor het najaar. De plekken op de kalender zijn echter beperkt”, geeft de organisatie aan.

Voorzitter Martijn houdt ook de optie open om nog in november te koersen, gezien de vele interesse voor een ‘plekje’ op de najaarskalender.