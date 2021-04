Schwalbe vier jaar hoofdsponsor Topcompetitie

Fietsbandenmerk Schwalbe is de komende vier jaar hoofdsponsor van de Topcompetitie. De reeks Nederlandse wedstrijden gaat per direct de Schwalbe Topcompetitie heten.

Schwalbe was de afgelopen jaren al een belangrijke partner van klassement. “Met deze reeks wedstrijden kunnen de beste elite- en belofterenners zich verder ontwikkelen en hun ambities waarmaken. Dat is ook de reden dat Schwalbe nauw betrokken bandensponsor is van meerdere Nederlandse wielerteams , die deelnemen aan de Topcompetitie.”

Vorige maand werd bekend dat de organisatie van het regelmatigheidsklassement is overgenomen door Courage Events. Het organisatiebureau van Thijs Rondhuis. Voorlopig telt de Topcompetitie 2021 zeven wedstrijden.

Rondhuis is vanzelfsprekend blij met de langjarige overeenkomst met de nieuwe hoofdsponsor, die voor continuïteit zorgt en waaruit vertrouwen spreekt. “We zijn blij dat Schwalbe – nadat het de afgelopen jaren al een belangrijke partner van de topcompetitie was – nu naam- en hoofdsponsor is geworden. Samen met organisatoren, teams en toekomstige partners kunnen we verder bouwen aan een sterke reeks wedstrijden voor de Nederlandse elite- en belofterenners.”

Voorlopige kalender Schwalbe Topcompetitie 2021

Simac Omloop der Kempen (4 juli)

Ton Dolmans Trofee (22 augustus)

Omloop van Valkenswaard (5 september)

HLB van Daal Eurode Omloop (12 september)

75e Beemster Kaas Ronde van Noord Holland (3 oktober)

Ronde van Limburg (10 oktober)

Omloop van de Braakman (17 oktober)