Schuldbewuste fotograaf biedt excuses aan: “We hebben een fout gemaakt”

Het ging na de veertiende etappe van de Tour de France, met aankomst in Morzine, over de strijd tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar, maar toch ook over de chaos met de televisiemotoren vlak voor de top van de Col de Joux Plane. De twee tenoren werden – in een sprint om de bonificatieseconden – namelijk opgehouden door de motoren.

Vingegaard en Pogačar werden op goed 400 meter van de top van de Joux Plane opgehouden door twee motoren. Eén van hen was Bernard Papon, fotograaf van L’Equipe. De Fransman steekt een dag later de hand in eigen boezem en biedt in de Franse sportkrant zijn excuses aan. “Ik had mijn chauffeur eerder moeten vragen om gat te vergroten. Bij een volgende keer dat dit gebeurt, is het jammer voor de foto.”

Dit gebeurde zaterdag echter niet, met alle gevolgen van dien. Vingegaard en Pogačar maakten zich, met nog enkele honderden meters te klimmen, op voor de sprint om de bonificatieseconden die op de top te winnen waren. De Sloveen zette aan uit het wiel van Vingegaard, maar moest enkele momenten later inhouden omdat twee motoren de weg voor hem blokkeerden.

Geen andere optie

“Er zijn regels voor zulke situaties en wij hebben een fout gemaakt”, vervolgt de schuldbewuste Papon. “Dat spijt me ten zeerste voor Tadej Pogačar en voor de wielershow.” Er was volgens de fotograaf echter geen andere optie dan om te remmen. “Er stonden zoveel mensen langs de kant. Toen ik zag dat Pogacar aanviel, zei ik dat tegen mijn chauffeur, maar die antwoordde dat hij simpelweg niet kon versnellen. We hadden pas echt een delicate situatie gehad, als we iemand hadden aangereden.”

“We moesten een keuze maken met het publiek dat er zo dicht op stond: de inspanning van de renner onderbreken of het publiek in rijden en mensen verwonden. Ik probeer hier niet het onverdedigbare te verdedigen. We zouden ons nooit in deze situatie hebben moeten bevinden.”

Flinke straf

De twee motards die de aanval van Pogačar hinderden op de Col de Joux Plane zijn door de wedstrijdjury flink gestraft en uit koers gehaald. Door de straf moeten motard Sébastien Merono en cameraman Brice Baudit van France Télevisions, en motard Steve Meilleur en L’Équipe-fotograaf Papon vandaag een dag op het strafbankje zitten. De straf geldt alleen voor de etappe naar Saint-Gervais. Daarnaast moeten ze ieder een boete van 500 Zwitserse Frank betalen.