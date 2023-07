Tour 2023: Motoren die Pogacar hinderden op Joux Plane uit koers gezet

De twee motards die de aanval van Tadej Pogačar hinderden op de Col de Joux Plane zijn door de wedstrijdjury flink gestraft. Een tv-motor van France Télévisions en een motard met een fotograaf van L’Équipe zijn uit koers gehaald. De straf geldt voor de etappe van zondag naar Saint-Gervais. Daarnaast moeten ze ieder een boete van 500 Zwitserse Frank betalen.

Het officiële commentaar in het juryrapport luidt als volgt: “Een overtreding van de reglementen of richtlijnen met betrekking tot de verplaatsing van een voertuig in de race. Hierbij zijn de specificaties voor pers niet gerespecteerd voor de bonificatiesprint op de Col de Joux Plane.”

Door de straf moeten motard Sébastien Merono en cameraman Brice Baudit van France Télevisions, en motard Steve Meilleur en L’Équipe-fotograaf Bernard Papon zondag een dag op het strafbankje zitten. Welke gevolgen dit heeft voor de tv-uitzending, die geproduceerd wordt door France Télévisions, is niet bekend.

Naast de twee genoemde motards is nog een motor in koers ‘op de bon geslingerd’ door de wedstrijdjury. De motard van persbureau AFP-fotograaf Marco Bertorello hield zich tijdens de etappe niet aan de regels en daarom mag ook die motor zondag niet de koers in. Ook zij moeten een boete van 500 Zwitserse Frank betalen.

