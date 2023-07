Schrikken in de Giro Donne: Elisa Longo Borghini gaat onderuit in afdaling

Het was even flink schrikken in de slotfase van de vijfde etappe van de Giro d’Italia Donne. Elisa Longo Borghini ging namelijk op spectaculaire wijze onderuit in de afdaling van de klim naar het heiligdom van Sant’Ignazio 5,6 km aan 6,8%). De Italiaans kampioene kon gelukkig wel weer haar weg vervolgen.

In de snelle en verraderlijke afdaling van de laatste klim werd de koers opgeschrikt door twee incidenten. Van Vleuten ging in haar jacht op Antonia Niedermaier bijna onderuit, maar kon na een slippertje haar weg vervolgen. Longo Borghini was minder gelukkig: de Italiaanse had haar fiets even niet meer onder controle, ging over de kop en bleef een tijdje liggen.

De renster van Lidl-Trek kroop uiteindelijk wel weer op de fiets, maar moest toch even bekomen van haar val en verloor zo flink wat tijd in het klassement. Longo Borghini kwam uiteindelijk met haar ploeggenote Shirin van Anrooij over de finish, zij het wel op ruime achterstand van Van Vleuten.

#GiroDonne@ElisaLongoB was able to finish the stage together with @x_shirin with the signs of the crash on her body. More updates to come — Lidl-Trek (@LidlTrek) July 4, 2023

A queda de Elisa Longo-Borghini @ElisaLongoB na descida de hoje. Apesar do susto, ela chegou bem na linha final. –#GiroDonne23 pic.twitter.com/Fw3JdFbvuL — BikeBlz (@BikeBlz) July 4, 2023

Dit is een bittere pil voor Longo Borghini, die zich de voorbije dagen wist op te werpen tot de belangrijkste concurrente van Van Vleuten. Het is nog onduidelijk of Longo Borghini last heeft van breuken of andere blessures.

