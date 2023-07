Talentvolle Niedermaier soleert naar zege in Giro Donne, Van Vleuten tweede

De vijfde etappe van de Giro d’Italia Donne is gewonnen door Antonia Niedermaier. De 20-jarige Duitse van Canyon//SRAM koos op goed 25 kilometer van de finish voor de aanval en wist na een nagelbijtende apotheose Annemiek van Vleuten achter zich te houden. Van Vleuten, die in de afdaling van de laatste klim nog bijna ten val kwam, gaat nu nog steviger aan de leiding in het algemeen klassement.

In de vijfde etappe van de Giro d’Italia Donne was het voor de klassementsrensters zaak om op te letten, al lag het zwaartepunt Vanuit Rivarolo Canavese kregen de rensters na zo’n tien kilometer de eerste klim voor de kiezen: de Pian del Lupo (15,6 km aan 6,6%). Eenmaal op de top van deze klim, was het nog goed 75 kilometer tot de finish. Wat dieper in de finale volgden ook nog de beklimmingen naar Vietti (12,6 km aan 3,5%) en het heiligdom van Sant’Ignazio 5,6 km aan 6,8%). Kortom, dit was een etappe om het klassement op zijn kop te zetten!

Annemiek van Vleuten zet boel op stelten

Annemiek van Vleuten gaf het gisteren nog maar eens aan in het flashinterview: de aanval is de beste verdediging. De rozetruidrager koos ook vandaag weer voor een agressieve koerstactiek en trok op de flanken van de Pian del Lupo al in de aanval. Aanvankelijk konden nog enkele rensters haar volgen, maar op de top zat enkel klimster Gaia Realini (Lidl-Trek) nog in haar wiel. Samen begonnen ze aan de afdaling. Daarachter vormde zich een groepje met Antonia Niedermaier, Marta Cavalli, Ane Santesteban, Silvia Persico en Elisa Longo Borghini.

Deze rensters lagen zo’n twintig seconden achter op het kopduo. In de afdaling konden twee coureurs de sprong naar voren maken. Longo Borghini en Niamh Fisher-Black (SD Worx), die vanuit de achterhoede was teruggekeerd, sloten aan bij Van Vleuten en Realini. Met zijn vieren werkten ze goed samen en vergaarden ze een steeds grotere voorsprong ten opzichte van de achtervolgsters Niedermaier, Cavalli, Labous, Magnaldi en Persico. En Veronica Ewers, de nummer drie in het klassement? Die volgde pas in een derde groep op goed drie minuten van de kop van de koers.

Hergroepering is een feit, wachten op nieuwe explosie

In aanloop naar de klim naar Vietti (12,6 km aan 3,5%) viel het echter volledig stil in de kopgroep en dit gaf Niedermaier, Cavalli, Labous, Magnaldi en Persico de gelegenheid om weer aan te sluiten. Hierdoor begonnen we niet met vier, maar met negen koplopers aan de op één na laatste klim van de dag. Op de steilere flanken richting Vietti schoten de renners dan toch weer in actie. Zo schudde Labous een paar keer aan de boom en ook Magnaldi liet zich even zien met een aanval, maar het bleken niet meer dan losse flodders. Ook een demarrage van Van Vleuten werd – zij het met enige moeite – in de kiem gesmoord.

Een daaropvolgende poging van Antonia Niedermaier had meer succes. De jonge Duitse van Canyon//SRAM koos op goed 25 kilometer van de streep voor de aanval en profiteerde even van een moment van vertwijfeling in de achtervolgende groep. De voorsprong van Niedermaier liep zo op naar de halve minuut. Fisher-Black rook het gevaar en ging in de tegenaanval, maar de Nieuw-Zeelandse bleef hangen en slaagde er niet in om het gat te overbruggen. Niedermaier begon zo als eerste, met een dikke minuut voorsprong, aan de laatste en beslissende klim van de dag: de bijna zes kilometer lange klim naar Sant’Ignazio.

Niedermaier solo, maar buit is nog niet binnen

En de achtervolgsters? Die waren niet bereid om voor elkaar de kastanjes uit het vuur te halen, waardoor het tempo volledig stokte. Hierdoor kreeg de eerste achtervolgende groep toch nog de kans om weer aan te sluiten, en reden rensters als Mavi García, Veronica Ewers en Fem van Empel plots weer in de spits van de koers. Niedermaier was inmiddels begonnen aan de laatste klimmende kilometers van deze vijfde etappe. Met een voorsprong van ruim een minuut, mocht de talentvolle renster al voorzichtig dromen van de dagzege. Niedermaier was alleen nog niet zegezeker, aangezien er nog veel kon gebeuren in de finale.

Op de steilste stroken wisten – niet voor het eerst in deze Giro d’Italia Donne – Van Vleuten en Longo Borghini zich af te scheiden van de rest. De nummers één en twee in het klassement gingen op jacht naar Niedermaier en kwamen nog erg dicht bij de Duitse, maar die laatste kwam wel met een beperkte voorsprong (goed vijftien seconden) over de top. Van Vleuten wist met een ultieme versnelling haar Italiaanse tegenstrever nog uit het wiel te kletsen, en ging zo in haar eentje op jacht naar de eenzame Niedermaier. De Duitse kreeg nog enkele dalende en vervolgens vlakke kilometers voor haar kiezen.

Chaos in afdaling, Niedermaier houdt nipt stand

In de razendsnelle en daardoor verraderlijke afdaling werd de koers opgeschrikt door twee incidenten. Van Vleuten ging in haar jacht op Niedermaier bijna onderuit, maar kon na een slippertje haar weg vervolgen. Longo Borghini was minder gelukkig: de Italiaanse had haar fiets even niet meer onder controle, ging over de kop en bleef een tijdje liggen. De renster van Lidl-Trek kroop uiteindelijk wel weer op de fiets, maar moest toch even bekomen van haar val en verloor zo flink wat tijd in het klassement. Van Vleuten had intussen weer haar ritme te pakken en probeerde in de slotkilometers nog naar Niedermaier te rijden.

Van Vleuten gaf zich echter niet zomaar gewonnen en wist steeds meer van de voorsprong van Niedermaier af te knabbelen. De Duitse begon met een tiental seconden voorsprong aan de laatste kilometer en dit bleek – na een nagelbijtende slotfase – net genoeg om Van Vleuten van zich af te houden. Het is voor de piepjonge Duitse de grootste overwinning uit haar carrière. Van Vleuten kwam enkele seconden later als tweede over de streep, en gaat nu nog duidelijker aan de leiding in het algemeen klassement. De grote verliezer van de dag is Longo Borghini, die vanwege haar val nog veel tijd moest prijsgeven.