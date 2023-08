woensdag 30 augustus 2023 om 09:40

Scherpe Thomas na chaotische sprintfinale: “Sommige teams vergeten dat ze ook remmen hebben”

Geraint Thomas heeft zich in zijn podcast Watts Occuring zeer kritisch uitgelaten over enkele collega’s in het wielerpeloton. De vierde etappe van de Vuelta a España kende een zeer chaotische finale en dit stuit de Tourwinnaar van 2018 toch wel tegen de borst. “De finale was echt verschrikkelijk, pure horror.”

De vierde etappe van de Vuelta a España leek lange tijd uit te draaien op een geschiedenisloze rit, maar in de finale ontstond er dan toch nog de nodige chaos. Het peloton werd nog voor de veilige zone van de laatste drie kilometer opgeschrikt door een valpartij en ook de sprint werd ontsierd door een crash. Thomas zag het allemaal met lede ogen aan. “Het was echt een eenvoudige rit, maar de finale was echt verschrikkelijk.”

“Na de top van de laatste beklimming kwamen we op fijne en brede wegen richting de streep, maar de renners reden als absolute idioten”, neemt de coureur van INEOS Grenadiers geen blad voor de mond. “Sommige ploegen vergeten gewoon dat ze ook remmen hebben. Je hoeft niet altijd en voor de volle honderd procent het wiel van je ploeggenoot te volgen, ook niet als er ergens een klein gaatje ontstaat. Je kunt ook vijf seconden wachten tot er weer ruimte is, om zo weer naar het wiel te rijden.”

Over renner van Movistar: “Ik dacht echt, die is knettergek”

Thomas noemt in zijn analyse met ploeggenoot, vriend en podcastpartner Luke Rowe verder geen namen, maar een renner van Movistar moet het wel flink ontgelden. “Kaden Groves maakte een beweging richting die gast van Movistar. Ja, het was niet de slimste actie, maar zoiets komt nu eenmaal voor in de laatste tien kilometer. De renner van Movistar besloot daarna echter gewoon om Groves bij de kraag te pakken en hem te duwen. En dat drie minuten lang!”

“Ik zat er echt vlak achter, zeg het gebeuren en dacht bij mezelf: die vent is knettergek. Die moet iets te veel cafeïne in zijn bloed hebben. Ik besloot me maar ergens anders te positioneren, want dat kon enkel aflopen met een valpartij”, aldus Thomas.