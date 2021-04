Schelling toont zich: “Kracht tekort toen Van Aert en Pidcock aanvielen”

Ide Schelling kan tevreden terugkijken op zijn optreden in de Brabantse Pijl. In de finale maakte de Nederlander indruk door in zijn eentje van het peloton naar het elitegroepje met onder meer Wout van Aert en Tom Pidcock toe te rijden. Uiteindelijk kwam hij als vierde over de streep.

“Voor ons was het een goede wedstrijd”, zei de tweedejaars neoprof van BORA-hansgrohe na de koers. “In de eerste plaatselijke ronden probeerde ik energie te sparen, maar toen de wedstrijd echt serieus werd, wist ik dat ik wat moest doen. Anders zou ik mijn kansen kwijtspelen. Ik viel aan op de klim en slaagde erin het gaatje naar de kopgroep te dichten. Het was niet makkelijk, maar ik moet Jordi (Meeus, red.) bedanken voor zijn uitstekende werk.”

“Toen Van Aert en Pidcock aanvielen, zat ik recht achter ze en wilde ik ze volgen. Maar net op dat moment kwam ik kracht tekort en moest ik samen met de rest van de groep achtervolgen. Ook al werkten we goed samen, het was helaas niet genoeg om de drie terug te pakken. Toch wilde ik graag een mooie uitslag rijden, dus in de sprint om de vierde plaats heb ik alles gegeven. Dat het me lukte, maakt me best blij”, aldus Schelling.

Steffen Radochla, ploegleider van BORA-hansgrohe, zag zijn ploeg een degelijke koers afwerken. “We zijn erg tevreden met de vierde plaats van Ide. In de ontsnapping reed Jordi erg goed en hij heeft Ide geweldig geholpen om naar de eerste groep toe te springen. Met de pech van Nils Politt op de kasseien hadden we wat pech, maar uiteindelijk kunnen we erg blij zijn met de prestatie van de ploeg en met name met de uitslag van Ide.”