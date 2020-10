Scheldeprijs wellicht laatste koers voor Kris Boeckmans (33)

Het contract van Kris Boeckmans bij B&B Hotels-Vital Concept wordt niet verlengd en andere opties zijn er op dit moment niet. De kans dat de 33-jarige Antwerpenaar vandaag afscheid neemt van het leven als profwielrenner is bijzonder reëel, zegt hij Boeckmans op zijn Facebookpagina.

In 2009 werd Kris Boeckmans Europees beloftenkampioen in Hooglede. Het leverde hem een contract op bij het toenmalige Topsport Vlaanderen – Mercator. De Schildenaar maakte met zijn snelle benen een paar keer indruk en groeide twee jaar later door naar Vacansoleil. Nog twee jaar later belandde hij bij Lotto. In dat shirt reed hij in 2015 zijn beste seizoen ooit.

Boeckmans won dat jaar onder meer ritten in Bessèges, Picardië en de WorldPort Classics en triomfeerde ook in semiklassiekers als Le Samyn en Nokere Koerse. Maar uitgerekend in zijn beste jaar liep het ook grondig fout. In Murcia, tijdens de finale van de achtste etappe van de Vuelta, kwam Boeckmans zwaar ten val. Hij ontsnapte maar net aan de dood.

Eerst werd gevreesd voor zijn leven, daarna voor zijn carrière. Maar Boeckmans revalideerde moedig en knokte zich terug in het peloton. Winnen deed hij echter niet meer, waarna hij eind 2017 moest opstappen bij Lotto Soudal. De laatste drie jaar reed de Antwerpenaar voor B&B Hotels-Vital Concept, waar hij vooral kopman Bryan Coquard van dienst probeerde te zijn. De Scheldeprijs wordt wellicht zijn laatste wedstrijd.

Morgen misschien mijn laatste koers en deze is een thuiskoers. Ze vragen om thuis te blijven… ik vraag om te komen… Geplaatst door Kris Boeckmans op Dinsdag 13 oktober 2020