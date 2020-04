47 werknemers van B&B Hotels-Vital Concept technisch werkloos vrijdag 3 april 2020 om 15:36

Sinds gisteren zijn ook de werknemers van het Franse B&B Hotels-Vital Concept technisch werkloos. Teammanager Jérôme Pineau is er het hart van in. “Ik ben ook bang. Als burger, maar ook als manager van de ploeg. Als deze situatie aanhoudt, word ik misschien gedwongen om tegen vijftig mensen te zeggen: het is voorbij, we sluiten de deuren.”

B&B Hotels – Vital Concept is het team van onder meer de Nederlander Tom-Jelte Slagter en de Belgen Kris Boeckmans, Jens Debusschere, Bert De Backer, Jonas Van Genechten en Frederik Backaert. Teammanager Jérôme Pineau luchtte zijn hart bij France-tv.sport. Hij is bezorgd over de toekomst van zijn team.

“Het is een pijnlijke periode”, vertelt hij. “Deze situatie maakt me bang. Ik slaap niet veel. Als burger maak ik me natuurlijk grote zorgen over onze volksgezondheid. We leven in een onwerkelijke wereld. Niemand heeft deze gezondheidsramp zien aankomen. Maar ik ben ook manager van een team en als deze situatie aanhoudt, word ik misschien wel gedwongen om tegen mijn vijftig mensen in dienst te zeggen: het is voorbij, we sluiten de deuren. Welk team heeft vandaag genoeg geld om het acht maanden vol te houden zonder iets te doen? Het mijne in elk geval niet.”

“Ik kan mijn partners niets bieden”

“Ik heb drie jaar geleden een project verkocht aan mijn partners met veel visibiliteit, met uren televisie. Maar op dit moment kan ik hen niets bieden.” Pineau richt zijn hoop nu op het doorgaan van de Tour de France. Eindelijk nodigde Christian Prudhomme B&B Hotels-Vital Concept uit. Het team snakt naar deelname aan het grootste wielerevent ter wereld. “De Tour is de hoeksteen van onze economie. Als die wordt geannuleerd, stevenen we af op een regelrechte ramp. Ik vertrouw erop om in die periode mijn sponsors te verwennen, om eventueel nieuwe partners te verleiden.”

Dat hij er in gelooft dat de Tour zal verreden worden, geeft hij nog mee. “Ik geloof vooral in een uitgestelde start in juli, of zelfs in augustus. Maar dan wel een Tour in normale omstandigheden. We hebben dat allemaal nodig: renners, partners en publiek.” In mei heeft Pineau voor zijn renners alvast een lange stage gepland in Argeles Gazost, in hartje Pyreneeën. Tenminste, als het leven tegen dan weer normaal wordt…