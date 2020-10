Burgemeester zet streep door Nederlandse start Scheldeprijs donderdag 1 oktober 2020 om 13:43

De burgemeester van Terneuzen geeft geen vergunning voor de Scheldeprijs in zijn stad. Door de nieuwe coronamaatregelen in Nederland vindt burgemeester Jan Lonink het niet verantwoord om de wielerkoers op woensdag 14 oktober naar Terneuzen te laten komen.

“Het is niet mogelijk om aan de aangescherpte maatregelen, waaronder het weren van het publiek, te voldoen. Bovendien moet ook extra rekening worden gehouden met het maximumaantal personen dat aanwezig mag zijn als groep, en de sporters en organisaties vanuit landen waarbij een code oranje of rood van kracht is”, klinkt het vanuit de gemeente tegen PZC.

Sportwethouder Jack Begijn zegt in de Zeeuwse krant dat het een pijnlijke beslissing is. “Vooral gezien de eerdere succesvolle startedities in Terneuzen”, aldus Begijn. Eerder al werden ook de Nederlandse etappes in de BinckBank Tour geschrapt vanwege de verscherpte maatregelen.

Plan B

Bij Scheldeprijs-organisator Flanders Classics hadden ze nog hoop dat Terneuzen wel groen licht zou geven. “We bekijken ondertussen een plan B, maar onze voorkeur gaat nog steeds uit naar Terneuzen. Er wordt de komende dagen sowieso nog overleg gepleegd”, zei Tomas Van den Spiegel. De verwachting is nu dat de start verplaatst wordt naar België en dat de koers ook op Belgisch grondgebied blijft.