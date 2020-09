Scheldeprijs hoopt alsnog op start in Terneuzen

Geen koers in Vlissingen en Philippine. Dan is uiteraard ook de vraag aan de orde wat gaat gebeuren met de start van de Scheldeprijs. Die gaat op 14 oktober van start in Terneuzen, ook in Zeeland. Bij Flanders Classics hebben ze de hoop nog niet opgegeven.

Tot en met 2016 startte de Scheldeprijs in hartje Antwerpen. In 2017 werd eenmalig uitgeweken naar Mol, als eerbetoon aan de afscheidnemende Tom Boonen, maar sinds 2018 verhuisde de start naar het Nederlandse Zeeland, respectievelijk in Terneuzen (2018) en Borssele (2019). Dit jaar is Terneuzen opnieuw aan de beurt.

Met een aanloop door Zeeland richting Antwerpen – en de wind die zijn rol speelt – mikten de organisatoren de voorbije twee jaar op een aantrekkelijker koersverloop. Met succes overigens. Maar met de sinds deze week geldende corona-regels in Nederland, staat Terneuzen als startplaats op de helling.

Plan B(elgië)

“We bekijken ondertussen een plan B, maar onze voorkeur gaat nog steeds uit naar Terneuzen”, aldus Tomas Van den Spiegel van Flanders Classics. “Maar er wordt de komende dagen sowieso nog overleg gepleegd.” Als Terneuzen niet haalbaar zou zijn, wordt uitgekeken naar een startlocatie in België.

In mei, toen de Scheldeprijs net was afgelast, opperde organisator Jack Vissers al een alternatief voor de aankomst in Terneuzen. Hij stelde voor om niet alleen te finishen in Schoten, maar er ook te starten met, zoals vroeger, een grote lus door de Kempen en meerdere rondjes op het lokale circuit.