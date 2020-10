Organisatie Scheldeprijs verplaatst start naar Schoten vrijdag 2 oktober 2020 om 11:48

De organisatie van de Scheldeprijs (14 oktober) heeft besloten om de start te verplaatsen naar Schoten, na het afhaken van Terneuzen als startplaats van de Belgische klassieker. Dit betekent dat de Scheldeprijs nu zal starten én finishen in Schoten.

De burgemeester van Terneuzen gaf eerder geen vergunning voor de Scheldeprijs in zijn stad. Door de nieuwe coronamaatregelen in Nederland vindt burgemeester Jan Lonink het niet verantwoord om de wielerkoers op woensdag 14 oktober naar Terneuzen te laten komen.

Bij Scheldeprijs-organisator Flanders Classics hadden ze nog hoop dat Terneuzen wel groen licht zou geven, maar de organisatie moest uiteindelijk overschakelen op plan-B: het verplaatsen van de start naar Schoten. “Ook al is het jammer dat we de dijken en het spel met de wind moeten missen, we hebben begrijp voor de Nederlandse beslissing.”

“Onze verstandhouding met Terneuzen blijft ook hierna goed’

“Onze verstandhouding met Terneuzen blijft ook hierna goed. Op dit moment zijn we in de eerste plaats blij dat we kunnen koersen en dat de wedstrijd kan plaatsvinden. De oplossing hebben we gevonden in overleg met de gemeente Schoten, die we dan ook enorm dankbaar zijn voor hun flexibiliteit”, zo laat Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, weten.

Na de start volgen tien rondjes van 17,4 kilometer in en rond Schoten, goed voor een wedstrijd van 174 kilometer. Voorzitter Jack Vissers: “We zijn erg blij dat de gemeente Schoten zo goed meewerkt in deze toch niet makkelijke situatie. Nu hopen we vooral op een mooie wedstrijd in en rond Schoten.” Meerdere topsprinters zullen afreizen naar België.