Amstel Gold Race 2021 gaat definitief door

De Amstel Gold Race wordt dit seizoen weer gehouden. De organisatie bevestigt, bij monde van Leo van Vliet, dat zowel de mannen- als de vrouwenwedstrijd op zondag 18 april plaatsvindt. Vorig jaar werd de klassieker zowel in het voor- als in het najaar nog afgelast als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

De Amstel Gold Race gaat door zonder publiek en met een lokale omloop van 17 kilometer in het Heuvelland tussen Valkenburg en Maastricht. In dit traject zitten de beklimmingen van de Cauberg, Geulhemmerberg en Bemelerberg. Vorig jaar, toen de koers in oktober uiteindelijk werd afgelast, lag een dergelijk plan ook op tafel. Daar ging de veiligheidsregio Zuid-Limburg destijds niet mee akkoord.

Leo van Vliet: “We hebben een ‘Go’ gekregen”

Nu kreeg de organisatie van de klassieker wel groen licht van het overheidsorgaan. De route wordt hermetisch afgesloten, dus voor wielerliefhebbers heeft het geen zin om naar Limburg af te reizen. “We hebben een ‘Go’ gekregen, dus de Amstel Gold Race gaat door op 18 april”, glundert Leo van Vliet voor de camera van WielerFlits.

“Er zijn wel strenge voorwaarden. Na de annulering in oktober 2020 hebben wij niet stilgezeten. We zijn in gesprek gebleven met overheden en hebben de plannen tot in detail kunnen uitwerken. De burgemeesters beslissen uiteindelijk, maar we hebben ook contact gehad met het ministerie. Als we het coronaproof kunnen doen, en dat kunnen we, dan kunnen we rijden”, geeft de koersdirecteur aan.

“We krijgen wel ingekorte versies, anders kunnen de mannen en de vrouwen niet allebei rijden. En het zal zonder publiek zijn. Zo zullen de vrouwen al in de ochtenduren rijden. De boodschap is: kom niet naar Limburg, maar kijk via de NOS. Het wordt daar de hele dag uitgezonden.”

Burgemeester Jan Schrijen van Valkenburg aan de Geul licht het besluit om de Amstel Gold Race door te laten gaan toe: “In oktober was een noodverordening van kracht en gold dus een andere regelgeving. Met de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 zijn de lokale burgemeesters bevoegd. De geldende ministeriële regeling maakt het doorgaan van de wedstrijden dit jaar wel mogelijk. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiermee ingestemd. De Amstel Gold Race valt onder de topsportregeling en kan daarom als topsportwedstrijd georganiseerd worden.” David Lappartient

Ook UCI-president David Lappartient heeft gereageerd op het goede nieuws: “Ik ben zeer verheugd dat de Amstel Gold Race voor mannen en vrouwen doorgang zullen vinden na de annulering in 2020. Ik wil mijn dank uitspreken aan de Nederlandse overheid en de organisatie voor hun doorzettingsvermogen en het vinden van een oplossing middels dit 17 kilometer lange parcours.” “Het is van groot belang dat wedstrijden op de Internationale wielerkalender en in het bijzonder de UCI WorldTour en UCI Women’s WorldTour plaatsvinden, uiteraard met passende maatregelen om de wedstrijden veilig te kunnen organiseren. Dit fantastische nieuws bevestigt dat onze sport in staat is om te denken in oplossingen, mede dankzij de medewerking van alle stakeholders ondanks de moeilijke omstandigheden gedurende deze pandemie”, aldus Lappartient. Omloop over 17 kilometer

De vrouwen en heren rijden zondag 18 april respectievelijk zeven en dertien rondes van 17 kilometer met elke ronde de beklimming van de Geulhemmerberg, Bemelerberg en Cauberg. Alleen de laatste ronde bij de heren zal de Cauberg niet aangedaan worden. De Amstel Gold Race Ladies Edition wordt in de ochtend verreden. Vanwege de geldende Covid-19-maatregelen is ervoor gekozen om niet te starten op het Vrijthof in Maastricht, maar binnen afgesloten gebied op de top van de Cauberg. De start is omstreeks 08.30 uur en de finish rond 12.00 uur. De Amstel Gold Race voor mannen start om 12.15 uur en de heren finishen naar verwachting om 17.45 uur.

Opvolgers van Van der Poel en Niewiadoma

In 2019 waren Mathieu van der Poel en Katarzyna Niewiadoma de laatste winnaars van de Amstel Gold Race. Van der Poel won na een zinderende finale, waarbij hij in de slotfase zelf het gat dichtte naar de koplopers Julian Alaphilippe, Jakob Fuglsang en Michał Kwiatkowski, om dan in de eindsprint nog over de sterkste benen te beschikken.

Bij de vrouwen pakte Niewiadoma de winst, nadat ze op de Cauberg alleen was weggereden. Annemiek van Vleuten kwam nog dichtbij, maar de Poolse wist stand te houden tot aan de streep.

Toerversie Amstel Gold Race

Eerder had de organisatie al besloten de Toerversie Amstel Gold Race met 15.000 deelnemers te verplaatsen naar zaterdag 11 september. Reeds ingeschreven deelnemers hebben bericht gekregen en kunnen hun inschrijving doorschuiven naar 11 september. Ook zijn er nog enkele startbewijzen beschikbaar.