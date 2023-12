Niels Bastiaens • woensdag 20 december 2023 om 15:44

Scheldecross op hertekend parcours: “Er is veel veranderd, maar je zal het niet merken”

De Scheldecross van zaterdag 23 december kan uitpakken met de eerste clash tussen de Grote Drie Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock. Het parcours van de Wereldbekermanche ondergaat dit jaar enkele opvallende wijzigingen.

De omloop is nog steeds gelegen op Linkeroever, vlak naast de oever van – hoe raadt u het – de Schelde. Centraal staat het Sint-Annastrand, waar de organisatie al jaar en dag gretig enkele mooie zandpassages uittekent.

In 2022 trad Antwerpen toe tot de Wereldbeker. Toen nam Flanders Classics ook een eerste keer de organisatie volledig over van organisatiebureau Golazo. Dat ging gepaard met enkele grote wijzigingen. “De meest drastische was om de finish naar de dijk naast de Schelde te brengen. Dat wordt dit jaar gerespecteerd”, zegt Chris Mannaerts van Flanders Classics.

Materiaalpost

De duidelijkste verandering is deze keer de verlegging van de materiaalpost. “Die lag eerst op de wei naast de kunstmatige heuvel, die ieder jaar een drietal keer wordt aangedaan. Maar qua publieksflow lag dat nogal moeilijk. Een materiaalpost neemt veel plaats in, en we zaten in die zone vrij benepen. We hebben de post verlegd naar de camping, waar de renners vroeger parkeerden. Dat is een afgesloten zone, waar de entourage van de renners in alle rust kan staan.”

Dat brengt dan weer de nodige andere wijzigingen met zich mee. “Het gaat voor de coureurs allemaal redelijk gelijkaardig aanvoelen in vergelijking met vorig jaar, maar er is meer veranderd dan ze denken (lacht). Het zijn wel vaak dezelfde stroken, maar dan vanuit een andere hoek of in een ander tijdslot in het rondje. Daardoor valt het niet zo op. De features zijn nog steeds hetzelfde: de lange zandstrook vlak voor de aankomst, de kunstmatige heuvel en de zandlusjes aan de achterkant van het parcours. Al ligt dat zand er natuurlijk elk jaar anders bij.”

“Vorig jaar hadden we daar het parcours nog doorgetrokken tot buiten de omheining van de jachthaven, in de hoop dat de camera’s de skyline van de stad aan de overkant van de Schelde in beeld konden nemen”, zegt Mannaerts. “Nu draaien we vroeger terug, omdat we vorig jaar toch niet de beelden konden schieten waar we op gehoopt hadden. We gaan die kraan nog altijd gebruiken en je zal de kathedraal nu zelfs duidelijker zien. Dat is beter en maakt het parcours ook wat korter.”

Uitdaging

Organiseren in Antwerpen blijft zo een hele uitdaging, vindt Mannaerts. “Er bevinden zich veel gebouwen waar we tussendoor moeten. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat het geen stop and go-cross wordt. Het is altijd een balans vinden en zorgen dat er voldoende volumestukken in de omloop zitten. We willen te allen tijde vermijden dat de renners om de vijftig meter in de remmen moeten. Ik denk dat we daar in geslaagd zijn, maar het is aan de renners om te oordelen.”