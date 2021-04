Schär: “Bidon uit Tour 1997 herinnerde me elke dag aan mijn wielerdroom”

Michael Schär werd zondag uit de Ronde van Vlaanderen gezet nadat hij een drinkbus het publiek in gooide. Op social media schreef hij daags nadien een uitgebreide reactie. “Beste UCI, waarom beginnen kinderen te fietsen.”

“Ik herinner het me nog als de dag van gisteren. In 1997 namen mijn ouders namen mijn zus en mij mee naar de Tour de France in de Jura. We reden naar het parcours en wachtten daar uren tussen de toeschouwers. Uiteindelijk kwam de reclamekaravaan voorbij en vingen we allemaal een paar kleinigheidjes”, begint Schär zijn post.

De 34-jarige Zwitser van AG2R Citroën weet nog goed hoe de eerste politiemotoren passeerden en de helikopter boven zijn familie kwam hangen. “Juist deze opwindende sfeer van het naderende peloton veranderde mijn leven. Ik was enorm onder de indruk van de snelheid en het gemak waarmee de renners op hun fiets reden. Ik wilde niets anders meer dan zelf een profrenner worden. Vanaf dat moment werd ik gedreven door een droom.”

Dat hij die dag een bidon ving, was echter het absolute hoogtepunt. “Deze kleine drinkbus maakte mijn wielerverslaving compleet. Eenmaal thuis herinnerde die bidon me elke dag aan mijn droom. Ik droeg mijn gele bidon van Team Polti elke dag vol trots bij me. Werkelijk elke dag.”

‘Inmiddels ben ik zelf zo’n prof’

“Inmiddels ben ik een van die professionals, die voor al die blije toeschouwers langsrijdt. Tijdens rustige momenten hou ik mijn lege bidons altijd bij me totdat ik wat kinderen langs de route zie. Dan gooi ik ze rustig daar, waar ze hem veilig kunnen oprapen. Twee jaar geleden gaf ik een bidon aan een meisje langs de weg. Haar ouders vertelden me dat het meisje het nog steeds over die bidon heeft. En wie weet wordt ze ooit zelf wel een wielrenner”, gaat Schär verder.

Juist dit zijn de momenten waarom de Zwitser zo van zijn sport houdt. “Niemand kan dat ooit van me afpakken. We zijn de meest benaderbare sport die onderweg ook bidons weggeeft. Zo simpel is het. De wielersport is simpel.”