Schaduwfavoriet Madouas geeft ziek op in Ronde van Vlaanderen

Valentin Madouas was vorig jaar nog verrassend derde in de Ronde van Vlaanderen, maar dit jaar zal de Fransman niet meedoen in de finale. De mede-kopman van Groupama-FDJ heeft namelijk ziek opgegeven na twee uur koers.

Madouas zat vroeg in de wedstrijd al in een verkeerde waaier en moest toen al zien terug te komen tussen de auto’s. De ploegleiding van Groupama-FDJ gaf in de openingsfase van de Ronde mee dat de heuvelspecialist enigszins ziek was opgestaan op zondag.

Eerder gaven ook Danny van Poppel, Dimitri Peyskens en Taco van der Hoorn al op in de Ronde van Vlaanderen 2023.

Uitvallers

Etappe