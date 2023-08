Schaduwfavoriert Ben Healy: “Agressief koersen zal beloond worden op dit WK”

Video

Ben Healy is een van de schaduwfavorieten voor de wereldtitel zondag. De Ierse revelatie van 2023 krijgt in Glasgow een parcours op maat. Aan WielerFlits vertelt Healy voor de start dat hij het wel ziet zitten: “Heel wat jongens kunnen winnen vandaag.”

Na zijn imponerende voorjaar en ritzege in de Giro d’Italia is Healy inmiddels geen onbekende naam meer. De 22-jarige renner, die normaal uitkomt voor EF Education-EasyPost, trekt dan ook niet zonder adelbrieven naar Schotland. “Dit parcours ligt me. Ik denk dat agressief koersen vandaag beloond gaat worden. Dat is ook de manier waarop ik graag koers.”

“Misschien gaan de favorieten vandaag wel te lang wachten. Het zal in ieder geval een open koers worden en ik zal het zeker proberen”, geeft Healy mee. “Dit is echt iets totaal anders dan alle andere wedstrijden dit jaar. Het is een koers waarin alles kan gebeuren. Het is moeilijk om er een iemand uit te pikken, want heel wat jongens kunnen winnen vandaag.”

