Schade valt mee bij gevallen De Bondt: “Gewoon wat schaafwonden” dinsdag 29 september 2020 om 17:58

Ook Dries De Bondt was betrokken bij de massale valpartij in de openingsrit van de BinckBank Tour. De Belgische kampioen van Alpecin-Fenix kan een goed klassement al vergeten, maar de fysieke schade lijkt mee te vallen. “Ik denk dat ik gewoon wat schaafwonden heb”, zo vertelde hij na de finish.

Het peloton werd op meer dan drie kilometer van de finish opgeschrikt door een massale valpartij. “Het was wel nerveus op die brede weg. Dat is altijd het geval in zo’n hectische finale. De snelheid lag heel hoog en er zal wel een manoeuvre zijn geweest. Vooraan was er een slingerbeweging en dat heeft voor een valpartij gezorgd aan de rechterkant van de weg.”

“Het probleem is dat iedereen er dan van achter in knalt. Ik stond bijna stil, maar ben gevallen omdat ik door andere renners werd aangereden. Ik lag aanvankelijk tussen coureurs en had de grond niet geraakt, maar toen kwam er een tweede golf en dan schuif je nog wat verder”, aldus De Bondt, die in de laatste kilometers besloot om zijn landgenoot Oliver Naesen te helpen.

De Bondt helpt Naesen: “Een beetje collegialiteit kan geen kwaad”

“Oliver kon zijn knie niet volledig plooien en was met een been aan het fietsen. Ik dacht: het klassement is toch gedaan aangezien de valpartij buiten de drie kilometer was. Een beetje collegialiteit kon op dat moment geen kwaad.” De kopman van Alpecin-Fenix, Mathieu van der Poel, wist wel zonder kleerscheuren de finish te bereiken.

De Nederlander deed zelfs nog goede zaken door onderweg bonificatieseconden te sprokkelen. De Bondt: “Het was een beetje mijn taak om Mathieu wat te ontlasten bij de Gouden Kilometer. Je weet dat de mannen voor het klassement iets gaan proberen. Ik heb geprobeerd om te volgen en van de rest wat seconden af te pakken. Ik reed daar in dienst van Mathieu en de ploeg.”