Schade valt mee bij gevallen David van der Poel en Ryan Kamp

David van der Poel en Ryan Kamp kwamen gisteren hard ten val net na het startschot in de Waaslandcross van Sint-Niklaas. De twee Nederlandse crossers bleken niet meer in staat om verder te rijden, maar de schade valt uiteindelijk mee.

De valpartij ontstond nadat Kamp bij de start uit zijn pedaal schoot en zo op hoge snelheid ten val kwam. De renner van Pauwels-Sauzen Bingoal nam enkele renners mee in zijn val, waaronder David van der Poel en Anton Ferdinande. Van der Poel bleef even groggy op de grond liggen, maar kroop uiteindelijk weer recht.

“Ik heb wat schaafwonden van kop tot teen, maar het kon erger, denk ik”, zo vertelde de coureur van Alpecin-Fenix al snel aan Sporza. “Ik weet niet goed wat er gebeurde. Ik probeerde nog een gaatje te vinden langs rechts, want ik was niet zo goed weg. Plots zag ik Ryan Kamp wat van links naar rechts zwieren.”

“Dan kan je niet veel meer doen dan alles dichtgooien, maar tegen die snelheid is daar niets meer aan te doen. Maar ik voelde al snel dat het wel oké was. Alleen wat vervelende schaafwonden”, aldus Van der Poel, die normaal gesproken wel zal starten in de Sluitingsprijs van Oostmalle.

Geen breuken voor Kamp

Binnen het kamp van Pauwels-Sauzen Bingoal werd er gevreesd voor een gebroken oogkas voor Kamp. “Ik heb Ryan daarnet onderzocht en eigenlijk valt het nog best mee”, zo laat ploegarts Frank De Winter weten. “Aanvankelijk werd gevreesd voor een fractuur van de oogkas, maar bij nader onderzoek blijkt dat niet het geval te zijn.”

“Ook de kaak is intact. Die is wel uitwendig gekneusd, maar laat alle bewegingen toe. Er zijn geen breuken. Het is afwachten voor zondag, want er zal overal stijfheid zijn, vooral in het aangezicht. Maar dat zien we zondag wel.” Ook Ferdinande viel in het spoor van Kamp. “Hij heeft wat uitwendige verwondingen, maar minder dramatisch. Een klein beetje oplapwerk dus.”