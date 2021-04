Schachmann slaat Tour de France over, gaat voor medaille in Tokio

Maximilian Schachmann slaat dit jaar de Tour de France over. De Duitse renner van BORA-hansgrohe vertelt in gesprek met Bild dat hij zich focust op de wegrit van de Olympische Spelen in Tokio.

“De wedstrijd in Tokio heeft een klassiekerprofiel en kan mij liggen. Ik beschouw mij als een medaillekandidaat, op voorwaarde dat ik de hitte er de baas kan. De Tour de France en de Olympische Spelen, dat zou te veel zijn”, is Schachmann van mening.

De afgelopen weken heeft de heuvelspecialist van BORA-hansgrohe een goede vorm getoond. In Parijs-Nice wist Schachmann op de slotdag de eindzege te veroveren en in de Amstel Gold Race eindigde hij als derde. Deze week staat hij aan de start van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Ook de Ronde van Zwitserland in juni staat nog op zijn programma.