Schachmann over mogelijke eindwinst in Parijs-Nice: “Moeilijk, maar er is een kans” woensdag 11 maart 2020 om 17:37

Maximilian Schachmann verdedigde met verve zijn gele trui in de individuele tijdrit van Parijs-Nice. In de daguitslag moest de Duitser alleen Søren Kragh Andersen voor zich dulden. “Ik wilde het beter doen dan in de Volta ao Algarve twee weken geleden”, reageerde Schachmann na afloop van de etappe tegen de klok. In de Portugese ronde was hij de nummer vier in de lange tijdrit door en rond Lagoa. “Ik ben gewoon voluit gegaan op de beklimmingen. Kragh Andersen moet supersnel zijn gegaan, maar toch kon ik dichtbij komen dus ik ben blij.” De Duitser van BORA-hansgrohe blikte alvast vooruit naar de komende dagen. “We kunnen een gevecht tot het einde verwachten. Ik ga zo hard mogelijk strijden om de trui te verdedigen. Ik heb alle beklimmingen al eens bestudeerd en ik weet dus wat ik kan verwachten. Het gaat moeilijk worden, maar ik denk dat er een kans is.” Dit artikel delen: