Schachmann nu tweede in Parijs-Nice: “Zal moeilijk worden Roglic te verslaan”

Maximilian Schachmann is na de eerste bergrit van Parijs-Nice de eerste belager van klassementsleider Primož Roglič. De Sloveense topfavoriet greep de macht op de slotklim naar Chiroubles, na een solo van drie kilometer. Schachmann werd op twaalf seconden tweede. “Primož viel op het perfecte moment aan”, reageert de Duitser.

“Ik kon Roglič daar echt niet volgen”, aldus Schachmann, die als kopman van BORA-hansgrohe zijn titel van vorig jaar verdedigt. “Ik had eigenlijk gedacht dat de laatste drie kilometer steiler waren. Wellicht miste ik het zelfvertrouwen en had ik moeten proberen om hem toch te volgen. Maar uiteindelijk ben ik heel blij met het resultaat.”

Het verschil tussen de klassementsleider van Jumbo-Visma en Schachmann is na vier dagen exact 35 seconden. “Primož heeft een sterke ploeg om zich heen en het zal moeilijk worden om hem te verslaan, maar de sfeer in het team is goed. Natuurlijk gaan we het wel proberen, daar blijven we ons best voor doen”, belooft Schachmann.

Ploegleider Jens Zemke kan ook leven met de prestatie van zijn kopman. “Het was heel slim van Roglič om op drie kilometer van de finish aan te vallen, waar niemand hem kon volgen. Maar ook chapeau aan Max voor zijn tweede plaats in de rit en het klassement. Dat is geweldig. We mogen meer dan tevreden zijn met die plek achter een extreem sterke Roglič”, aldus Zemke.