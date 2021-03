Schachmann: “Niet fijn om zo Parijs-Nice te winnen, maar we reden voor de ritzege”

Maximilian Schachmann heeft voor het tweede jaar op rij Parijs-Nice gewonnen. De kopman van BORA-hansgrohe profiteerde optimaal van twee valpartijen van klassementsleider Primož Roglič, die uiteindelijk drie minuten verloor en de gele trui moest afstaan aan Schachmann. “Ik weet niet of ik hier blij mee moet zijn, want het is niet fijn om zo te winnen”, reageert Schachmann.

“Het was een gekke dag”, aldus de Duitser. “Ik heb gemengde gevoelens omdat Roglič twee keer is gevallen. Ik weet eigenlijk niet of het zijn eigen fout is geweest. Maar ik had voor de eerste klim een lekke band en moest diep gaan om terug te keren. Toen heeft niemand op mij gewacht.”

“Daarna viel Roglič en hebben wij gewacht, maar blijkbaar viel hij daarna weer en toen was er een breuk in het peloton, waarna wij gingen voor de ritzege”, legt Schachmann uit. “Het is een lastige situatie, maar het voelt geweldig op Parijs-Nice te winnen. Het doel was om dat opnieuw te doen en ik sta bovenaan het podium, ook al is het op een andere manier dan vorig jaar.”

Schachmann voelde zich beter worden gedurende de week. “Ik ben hier gekomen vanaf een trainingskamp en voelde mij moe, maar ik werd ondanks een kleine verkoudheid beter. Ook de ploeg deed geweldig werk, daar ben ik trots op”, vertelt hij.