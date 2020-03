Schachmann houdt stand op slotklim: “Een wandeling door de hel” zaterdag 14 maart 2020 om 15:17

Maximilian Schachmann moest in de slotkilometers hard werken om zijn eindzege in Parijs-Nice veilig te stellen. Toen concurrent Tiesj Benoot op anderhalf kilometer van de meet aanviel, kon de Duitser niet volgen. “Die laatste drie kilometer waren een wandeling door de hel, maar nu ben ik in de hemel.”

“En dat ondanks de pijn in mijn benen”, gaat hij verder. “Het was heel zwaar. Dit is ‘pas’ het vierde jaar in mijn carrière, maar dit is mijn allergrootste overwinning. En dat in een heel belangrijke wedstrijd.”

Schachmann ontpopt zich met deze overwinning tot klassementsrenner in spe. “Mensen hebben altijd getwijfeld of ik een klassementsrenner kon worden, en dan win ik nu hier een van de meest prestigieuze wedstrijden van een week”, jubelt de 26-jarige coureur in het flashinterview.

Tot slot wil de Duitser zijn ploeggenoten bedanken. “Ze hebben met drie coureurs de wedstrijd gecontroleerd”, eindigt hij. “Patrick Konrad, Felix Grosschartner en Michael Schwarzmann hebben heel goed werk verricht.”