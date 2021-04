Schachmann derde in Amstel Gold Race: “Wist dat winnen moeilijk ging worden”

Maximilian Schachmann moest in de Amstel Gold Race genoegen nemen met de derde plaats. De Duitser van BORA-hansgrohe schoof zondag in de finale mee met Wout van Aert en Tom Pidcock, maar hij kon de twee niet lossen. “Ik wist dat winnen moeilijk ging worden in deze groep, omdat we al ver van de finish wegreden”, zegt Schachmann in een reactie.

Toch probeerde de heuvelspecialist Van Aert en Pidcock af te schudden. “Ik wilde iets proberen natuurlijk. Daarom demarreerde ik op 1,5 kilometer van de finish, omdat ik geloofde dat ik op dat punt de beste kansen had. Maar helaas lukte mijn plannetje niet, omdat Van Aert meteen op mijn wiel zat”, blikt hij terug. In de sprint speelde Schachmann daarna geen rol; Van Aert klopt Pidcock.

“Desalniettemin was het een erg vermakelijke koers”, aldus Schachmann. “Al voelde het wel heel anders zonder toeschouwers langs de weg, maar ik ben al blij en dankbaar dat we hebben kunnen koersen.”

De prestatie van Schachmann is extra knap omdat hij bij het begin van de finale bij een valpartij lag. De kopman stond lang stil maar keerde op tijd terug in het peloton. Volgens de man op de motor van de NOS waren daarbij wel enkele plakbidons bij gebruikt, maar de jury greep niet in.

Ploegleider Radochla: “Ons plan is gelukt”

BORA-hansgrohe kleurde mee de finale van de Amstel Gold Race, met onder meer de Nederlandse jongeling Ide Schelling. Hij opende de finale in dienst van Schachmann. Dat zag ook ploegleider Steffen Radochla. “We wilden offensief koersen en het afmaken met Max. Dat plan is goed gelukt. Iedereen heeft alles gegeven en we zijn heel blij met deze derde plaats. Dat is een geweldige uitslag en het resultaat van sterk werk van de hele ploeg”, aldus Radochla.