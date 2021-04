Ide Schelling: “Blij dat ik als Nederlander de koers kon kleuren”

Ide Schelling was een van de hoofdrolspelers in de Amstel Gold Race. De jonge Nederlander van BORA-hansgrohe was met meerdere aanvallen goed zichtbaar in de finale. Hij strandde uiteindelijk op de laatste klim van de Cauberg. “Ik heb wel lekker gereden”, lacht Schelling na afloop.

“Het was een mooie koers en ik ben blij dat ik als Nederlander de koers heb mogen kleuren”, geeft hij aan bij de NOS. “Ik wist dat ik er voor moest gaan. Ik hoopte een groter groepje mee te krijgen, maar dat was niet het geval. Ik zat daardoor alleen en heb er maar van genoten en het zo lang mogelijk uitgezongen.”

Schelling reed een aardige voorsprong bijeen, maar richting de voet van de laatste keer Cauberg voelde hij de bui al hangen. “In die afdaling gingen er minstens 15 seconden van af. In je eentje is dat niet te doen, zeker als je niet de super tuck mag gebruiken. Ik draaide de Cauberg op en zag ze toen al komen, dan zit je natuurlijk al stikkapot. Ik hoopte nog aan te sluiten, maar ben uiteindelijk in het tweede peloton terechtgekomen. Maar het is mooi dat Maximilian Schachmann het afmaakt met een derde plek”, is de 23-jarige coureur uit Den Haag blij.

De taak van Schelling was duidelijk. “Ik wilde in de vroege finale wat beginnen. Daarna kwam ik met die gasten uit de vroege vlucht te zitten, maar die zijn dan niet veel meer waard. Daardoor heb ik gekozen om alleen door te gaan. Het gaat heel lekker met mij deze weken. Ik blijf mezelf verbazen, ook hier. Ik doe mee tussen de grote mannen en dat is hartstikke leuk”, zegt hij.

Na afloop werd Schelling, die als 56ste op ruim twee minuten van winnaar Wout van Aert eindigde, door de organisatie beloond met de prijs voor de strijdlust.