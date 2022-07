Schaatsster Jutta Leerdam: “Jumbo-Visma in de Tour voelt als mijn team”

Video

Daags na de kasseienrit kreeg de Jumbo-Visma ploeg support van Jutta Leerdam. De wereldkampioene sprint en zilveren medaille winnares op de Olympische Spelen in Peking was als gast van de wielerploeg aanwezig in de rit van Binche naar Longwy. Sinds enkele maanden komt Leerdam uit voor de schaatsploeg van Jumbo-Visma. “De wielerploeg in de Tour voelt dan ook als mijn team”, vertelde ze aan WielerFlits bij de start.

Het is voor de tweede keer dat Leerdam de Tour de France mee maakt. Toen de Ronde van Frankrijk de laatste keer in Nederland was, stond ze met haar familie al langs de weg om de bonte karavaan te aanschouwen. “Hier bij de start en bij de ploeg krijg je echter een ander beeld van het evenement. Het is indrukwekkend hoeveel publiek er is en hoe groots dit evenement is.”

Als schaatster fietst Leerdam dagelijks. “En ik rij nu op dezelfde fiets als de jongens hier in de Tour de France. De afgelopen dagen heb ik de Tour al via de televisie gevolgd. Het is niet dat ik de afgelopen dagen bij de successen van de wielerploeg voor de televisie heb staan juichen. Zo heftig reageer ik ook weer niet. Maar ik vind het wel schitterend hoe ze tot dusver presteren.”