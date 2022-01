Saudi Tour: Team DSM en TotalEnergies hebben selecties op papier

Team DSM en TotalEnergies hebben hun selecties voor de Saudi Tour naar buiten gebracht. De Nederlandse formatie heeft met de Italiaan Alberto Dainese een rappe man in de gelederen. Ook het Franse TotalEnergies rekent op een snelle renner uit Italië: Niccolò Bonifazio.

We beginnen bij Team DSM, dat in de sprints kan rekenen op Dainese. De 23-jarige Italiaan wordt door de ploegleiding naar voren geschoven als sprintkopman. Vorig jaar was de rappe man goed voor meerdere ereplaatsen, maar kwam hij niet een keer als eerste over de streep. Mocht Dainese onverhoopt niet aan sprinten toekomen, dan heeft de ploeg met nieuwkomer Sam Welsford nog een tweede sprinttroef achter de hand.

De selectie van Team DSM kent overigens een flink Nederlands tintje, aangezien Tim Naberman, Joris Nieuwenhuis en Casper van Uden deel uitmaken van de selectie. De Duitsers Nico Denz en Niklas Märkl zijn ook opgeroepen voor de vijfdaagse rittenkoers in het Midden-Oosten.

Selectie Team DSM voor Saudi Tour (1-5 februari)

Alberto Dainese

Nico Denz

Niklas Märkl

Tim Naberman

Joris Nieuwenhuis

Casper van Uden

Sam Welsford

TotalEnergies hoopt zich ook te mengen in de massasprints en heeft daarom Niccolò Bonifazio geselecteerd voor deze koers. De pijlsnelle Italiaan deed twee jaar geleden ook mee aan de Saudi Tour en won toen de tweede etappe naar Riyadh. In de vierde rit richting Al Mazuhimiya King Saugìd University deed hij ook een gooi naar de overwinning, maar moest hij in een sprint zijn meerdere erkennen in Nacer Bouhanni.

De Franse formatie komt met een sterke ploeg aan de start van de Saudi Tour, met ook nog klassiekerrenners Anthony Turgis en Niki Terpstra, allrounders Dries Van Gestel, Daniel Oss (zijn eerste koers voor TotalEnergies) en Alexandre Geniez en klimmer Víctor de la Parte. Geniez, die onlangs door zijn vrouw is aangeklaagd voor huiselijk geweld, is door zijn ploeg gewoon opgenomen in de selectie.

Selectie TotalEnergies voor Saudi Tour (1-5 februari)

Niccolò Bonifazio

Alexandre Geniez

Dries Van Gestel

Víctor de la Parte

Daniel Oss

Niki Terpstra

Anthony Turgis