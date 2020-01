Saudi Tour presenteert routeschema, Terpstra en Cavendish aan het vertrek donderdag 23 januari 2020 om 18:44

De allereerste Saudi Tour (2.1) start op dinsdag 4 februari in Riyad en finisht vier dagen later weer in de hoofdstad van Saoedi-Arabië. De organisatie heeft daarnaast laten weten dat onder meer Niki Terpstra, Mark Cavendish en Nacer Bouhanni hun opwachting zullen maken.

De openingsetappe begint voor het hoofdkantoor van het olympisch comité van Saoedi-Arabië, terwijl de renners in de finale een oplopende finish in Jaww krijgen voorgeschoteld. De etappe van woensdag is meteen de langste van de ronde en voert het peloton door de woeste binnenlanden, waar de wind vaak vrij spel heeft.

De derde etappe brengt de renners dan weer naar Al Bujairi en kan wellicht worden gezien als de koninginnenrit van de vijfdaagse ronde. In en rondom Al Bujairi zijn negen lokale rondes uitgetekend, met telkens een pittige klim als (mogelijke) scherprechter. De voorlaatste rit naar Qiddiya finisht dan weer na een klim van 5 kilometer aan 5%.

Deelnemersveld

De Saudi Tour eindigt op zaterdag 8 februari met een relatief vlakke etappe naar Riyad, met een finish pal voor het historische fort van Masmak. Met Bahrain McLaren, Astana, NTT Pro Cycling en UAE Emirates staan er vier WorldTour-ploegen aan het vertrek.

De organisatie heeft ook heel wat ProTeams weten te strikken, waaronder Circus-Wanty Gobert, Total Direct Energie en Arkéa-Samsic. Op de voorlopige deelnemerslijst zien we naast Terpstra, Cavendish en Bouhanni ook de namen van Jelle Vanendert, Rui Costa, Roman Kreuziger en Piotr Havik.

ASO-directeur Yann Le Moenner was eerder al enthousiast over de Saudi Tour. “Deze nieuwe ronde is niet alleen een spannende organisatorische uitdaging, maar ook een mooie wedstrijd voor een grote groep renners én voor de tv-kijkers, die nieuwe landschappen kunnen ontdekken.”

Saudi Tour 2020 – Rittenschema

04/02 – Etappe 1: Riyad – Jaww

05/02 – Etappe 2: Sadus Castle – Riyad

06/02 – Etappe 3: Riyad – Al Bujairi

07/02 – Etappe 4: Wadi Namar Park – Qiddiya

08/02 – Etappe 5: Riyad – Riyad