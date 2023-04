Santiago Buitrago eerste Colombiaan op podium in Luik: “Dat is ongelooflijk”

Santiago Buitrago mag zich de nummer drie noemen van Luik-Bastenaken-Luik 2023. De Colombiaanse springveer van Bahrain Victorious kreeg de kans in de finale, maar verloor de sprint om de tweede plek van Tom Pidcock. “Ik voel mij zo nederig om hier op het podium te staan met Remco Evenepoel en Pidcock”, vertelt hij na afloop.

“Op papier was Mikel Landa onze kopman”, legt Buitrago uit. Landa moest echter vroeg lossen. “Dat ik voor eigen kansen kon gaan, was ook een verrassing voor mij. Ook al heb ik mij zoals altijd goed voorbereid, is het moeilijk om te begrijpen dat ik hier nu op het podium sta. Remco was gewoon te sterk. We konden hem niet volgen, ook al zagen we die aanval aankomen.”

Achter de wereldkampioen belandde Buitrago in een groepje met Pidcock en Ben Healy. Zij gingen sprinten om de tweede en de derde plaats. “Ik wist dat Pidcock de snelste sprint had, maar je weet nooit hoe dat is na 250 kilometer. Ik probeerde te anticiperen door al op 300 meter van de finish aan te gaan, maar helaas haalde hij mij nog in”, blikt hij terug.

“Ik wist niet dat ik de eerste Colombiaan was op het podium in Luik. Ik heb deze koers vaak op tv gezien als kind en het is een van mijn favoriete klassiekers. Dat ik nu op het podium sta, is ongelooflijk”, aldus Buitrago. “Dit resultaat is echt een motivatie richting de Giro d’Italia, wat mijn grootste doel is in de eerste seizoenshelft.”

Lees ook: Wereldkampioen Remco Evenepoel wint Luik-Bastenaken-Luik weer na groots nummer