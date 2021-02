Sanne Cant: “Wil met overwinning mijn winter goed afsluiten”

Interview

Zaterdag staat de voorlaatste Ethias Cross van het seizoen op de agenda. Waar bij de mannen in Eeklo wordt uitgekeken naar een duel tussen de kopmannen van Pauwels Sauzen-Bingoal, zijn bij de vrouwen vele ogen gericht op Sanne Cant. De Kempense mikt vol op winst.

Sanne Cant heeft haar moeilijkste winter in jaren achter de rug. Maar kijk, na een deugddoende stage in Spanje is ze de laatste weken naar haar beste vorm toegegroeid. “In Benicasim heb ik me goed kunnen voorbereiden op het WK”, vertelt Cant ons. “En dat leek ook zijn vruchten af te werpen.”

“In de Wereldbeker in Overijse presteerde ik al op een hoog niveau en ik was klaar om te schitteren in Oostende. En geloof me, ik was echt goed op het WK. Ik heb er vooraf niet te veel heisa over gemaakt. Enerzijds had ik die druk niet nodig, anderzijds was het absoluut niet aan mij om hoog van de toren te blazen. Maar ik voelde me podiumrijp.”

Lille

Pech besliste er echter anders over. Door een dubbele valpartij (eentje in en eentje buiten beeld) vielen Cants medaille-ambities in het water. “Uiteraard was ik ontgoocheld. Maar ik kon er zelf niets aan doen, dus moest ik ook niet lastig zijn op mezelf. Maar dat ik dan een week later in de X²O Badkamers Trofee in eigen Lille kon bewijzen dat de conditie top is, voelde goed. Ik kan in alle oprechtheid zeggen dat ik dit wel nodig had. Achteraf gezien had ik misschien nog iets meer zélf de koers moeten durven in handen nemen.”

Dat ze dit hoge vormpeil nog wel twee weken kan aanhouden, denkt de meervoudige Belgische – en wereldkampioene. “Doel is om het hele seizoen af te werken, tot en met Oostmalle. Dat betekent concreet dat ik nog vier kansen heb om een cross te winnen. Dat is ook mijn doel. Uiteraard kan een zege mijn seizoen niet meer goedmaken, maar een zege kan er wel voor zorgen dat ik mijn winter met een positief gevoel afsluit.”

Zonder Alvarado

“Wie weet kan het in Eeklo al”, besluit ze. “De laatste keer (2019) was ik er niet bij, maar in de editie van 2017 was ik er de beste. Het is een technisch rondje en als het de komende twee dagen verder blijft dooien, leunt het parcours nog beter bij mijn capaciteiten aan.” Concurrentie krijgt Cant onder meer van wereldkampioene Lucinda Brand, Denise Betsema, Annemarie Worst en de rest van de wereldtop. Alleen Ceylin del Carmen Alvarado is er zaterdag niet bij.