Sanne Cant verlengt met twee jaar bij gebroeders Roodhooft

Sanne Cant heeft haar contract bij de gebroeders Roodhooft met twee jaar verlengd. De drievoudig wereldkampioene en 13-voudig Belgische kampioene veldrijden ligt tot eind februari 2025 vast. Deze winter komt ze uit voor Crelan-Fristads, op de weg koerst ze voor Plantur-Pura.

“Ik voel me hier goed en de familiale sfeer past ook wel bij mij”, vertelde Belgisch kampioene Cant bij de ploegvoorstelling van Crelan-Fristads, vlak voor het begin van het crossseizoen 2022-2023. In haar team vinden we ook Manon Bakker, Julie De Wilde, Yara Kastelijn en Marion Norbert Riberolle terug.

Vanaf 1 januari 2023 voegt ook de talentvolle Xaydee Van Sinaey zich bij Crelan-Fristads. De nog maar 17-jarige juniore maakt dan de overstap van Acrog-Tormans. Ze werd afgelopen seizoen Belgisch kampioene in de U19-categorie.

Groen en wit

Niet alleen de ploeg van Crelan-Fristads werd gepresenteerd, ook het nieuwe shirt werd getoond. De veldrijders zullen crossen in een groen en wit tenue. Ook was er een regenboogtrui, omdat het team de beloftenwereldkampioen Joran Wyseure in de gelederen heeft.

Laurens Sweeck, die overkwam van Pauwels Sauzen-Bingoal, is bij de mannen de nieuwe kopman van Crelan-Fristads. Hij vindt, naast Wyseure, onder meer Aaron Dockx, Mees Hendrikx, Timo Kielich en Belgisch U23-kampioen Emiel Verstrynge aan zijn zijde.

foto: Nico Dick/WielerFlits foto: Nico Dick/WielerFlits