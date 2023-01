Sanne Cant verlengt indrukwekkende reeks op BK veldrijden: “Het doet altijd deugd”

Sanne Cant veroverde zaterdag voor de veertien keer op rij de Belgische crosstitel bij de elite-vrouwen. Sinds 2010 is ze ongeslagen, maar dat maakt de vreugde niet minder groot. “Het doet altijd deugd”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“Het was een heel lastig parcours”, zei ze over de ronde in Lokeren. “Het was heel veel lopen en best veel klimmen. Dat loopt wel in de benen.” Al in de eerste ronde sloeg Cant een gat met de rest van het veld. “Ik heb gewoon mijn eigen ding gedaan en kon mijn eigen lijnen rijden”, aldus de renster van Crelan-Fristads, die haar ploeggenote Marion Norbert-Riberolle in de eerste ronde zag sukkelen met materiaalproblemen. “Het is jammer dat Marion stukken had in de eerste ronde, maar ja, dat hoort er jammer genoeg ook bij.”

Op een gegeven moment kwam Norbert-Riberolle wel weer wat dichterbij. Heeft Cant continu het gevoel gehad dat ze in controle was? “Ik weet uit ervaring dat je altijd een beetje boven je toeren gaat rijden, als je in de achtervolging bent. En op dit parcours is er één ding wat je niet moet doen: boven je toeren rijden. Als ze wel was komen aansluiten, dan was ze gewoon de beste in koers geweest. En had ze gewonnen, dan was dat verdiend geweest.”

Cant weet niet waar ze deze overwinning moet plaatsen binnen haar reeks van inmiddels veertien zeges op het BK veldrijden. “Ik heb geen lijstje met daarop welke zege het mooiste is. Maar ik zag vanochtend een berichtje van de ploeg met daarop alle dertien voorgaande titels. Deze past daar mooi tussen.”