Sanne Cant tot eind 2022 bij IKO-Crelan maandag 25 mei 2020 om 17:38

Goed nieuws voor Sanne Cant en IKO-Crelan. De drievoudig wereldkampioene veldrijden heeft haar contract bij de ploeg van de gebroeders Roodhooft verlengd tot eind 2022.

Cant heeft een lang verleden bij IKO-Crelan en voorgangers. Ze kwam er al bij in 2009. “Ik ben uiteraard blij dat ik mijn contract bij heb kunnen verlengen bij het team waar ik zoveel successen heb kunnen boeken”, zegt de elfvoudig Belgisch kampioene.

“Ik zit al meer dan tien jaar bij deze ploeg, deze verlenging getuigt dan ook van vertrouwen langs twee kanten. Bovendien geeft het mij ook de nodige motivatie om volgende winter vol goede moed aan te vatten en er opnieuw vol voor te gaan”, aldus de 29-jarige veldrijdster.

Onderdeel van nieuwe wegploeg

Net als Cant heeft ook sponsor Crelan een samenwerking met de ploeg tot en met 2022. Dat bedrijf investeert ook in de jeugdopleiding van de veldritteams van de broers Roodhooft.

Vorige week nog werd bekend dat momenteel een continentaal wegteam opgestart wordt door de gebroeders Roodhooft, met als doel hun rensters ook in de zomer een aantrekkelijk programma aan te bieden. Sanne Cant is een van de uithangborden van dat team.