Sanne Cant boekt langverwachte zege: “Dit doet deugd” zaterdag 21 december 2019 om 14:53

Sanne Cant reed dit seizoen al bijna twintig crossen, maar de wereldkampioene zag keer op keer andere rensters zegevieren. De 29-jarige Belgische boekte vandaag echter een langverwachte overwinning in Sint-Niklaas, na een uitermate spannend duel met de Nederlandse Aniek van Alphen. “Ik hoop dat ik nu ben vertrokken”, zo vertelde de winnares in het flashinterview.

Cant had haar zinnen gezet op de Waaslandcross van Sint-Niklaas, aangezien veelwinnaars als Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand niet aanwezig waren. De renster van IKO-Crelan nam na een kanonstart van de Hongaarse Blanka Vas ook het heft in handen, maar ze vocht de hele cross een verbeten duel uit met de beloftevolle Van Alphen.

Cant leek in de slotfase naar de zege te soleren, maar Van Alphen wist – mede door een schuiver van de Belgische – weer aan te sluiten. “Het was lastig om vandaag het verschil te maken, gezien de redelijk rechte stukken en de harde wind”, doet Cant haar verhaal. “Ik wist na de val dat ik het wiel van Van Alphen kon houden. Ik had gelukkig ook geen materiaalpech.”

En zo kregen we na ruim 45 minuten cross een sprint tussen Cant en Van Alphen. “Ik was iets sterker tijdens een passage langs het water, maar het lukte me na de val niet meer om de eerste plek over te nemen. Ik heb me dan ook gefocust op de sprint. Ik moest uiteindelijk op één been sprinten, aangezien ik mijn rechtervoet niet meer in het pedaal kon krijgen.”

Runner-up Van Alphen: “Tweede, beter kan niet”

Waar een winnaar is, is ook een verliezer, maar van Alphen was enorm blij met haar tweede plek. “Ik kwam na de zandpassage niet meer goed in mijn pedaal, maar ik zat op een gegeven moment toch weer in het wiel van Sanne”, zo vertelt de 20-jarige renster, die niet in staat bleek om Cant te vloeren. “Het was gewoon op, ik kon niet harder”, is het eerlijke antwoord.

“Ik hoopte na de val van Sanne een gaatje te slaan. Ik reed zo snel mogelijk over de brug en de balken, maar ze zat strak op het wiel. Een tweede plaats is mooi, top zelfs. Beter kan niet”, aldus Van Alphen.