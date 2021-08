San Sebastián-winnaar Neilson Powless verlengt bij EF Education-Nippo

Neilson Powless rijdt ook de komende seizoenen voor EF Education-Nippo. Hij is namelijk een nieuw contract met het WorldTeam van Jonathan Vaughters overeengekomen. Via social media laat de Amerikaanse renner weten dat het om een driejarige verbintenis gaat.

“Het voelt echt alsof ik onderdeel ben van EF”, vertelt Powless via zijn ploeg. “Ik ben onderdeel van zowel het bedrijf als de ploeg. Onze werkwijze is ongeëvenaard in de wielersport. Het voelt echt als familie, de manier waarop de staf en iedereen rekening houden met het leven en welzijn van de renners. Het is altijd leuk om naar een wedstrijd te gaan, omdat ze altijd goed voor ons zorgen.”

Volgens ploegmanager Vaughters hoort de 24-jarige Powless, die eerder voor Axeon Hagens Berman en Jumbo-Visma koerste, al echt bij het hart van de ploeg. “Hij is een groot deel van de toekomst van de ploeg. Het belangrijkste is echter dat hij een oprecht persoon is. We vinden het geweldig om hem in de ploeg te hebben. Ik kijk uit naar wat we de komende jaren samen gaan bereiken.”