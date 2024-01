Youri IJnsen • vrijdag 19 januari 2024 om 04:57 vrijdag 19 januari 2024 om 04:57

Sam Welsford viert verjaardag met hattrick in Tour Down Under, Lars Boven derde

De vierde etappe in de Santos Tour Down Under 2024 heeft opnieuw een zege opgeleverd voor de jarige Sam Welsford. De 28-jarige Australiër van BORA-hansgrohe was in de straten van Port Elliot de snelste in de massasprint. Hij hield Biniam Girmay en Lars Boven achter zich. Isaac Del Toro kwam niet in de problemen en behoudt de leiding in het klassement.

De vierde etappe bracht de coureurs in Australië van Murray Bridge naar Port Elliot, over een totale afstand van 136,2 kilometer. Het was de meest zuidelijke rit van deze Tour Down Under 2024 en voerde het peloton naar de zuidkust van het schiereiland Fleurieu. Port Elliot moet het vooral hebben van zijn prachtige ligging aan de Indische Oceaan en adembenemende vergezichten. Het is daarom ook zeer populair onder vakantiegangers uit het naburige Adelaide.

Het parcours was – zeker in vergelijking met de vorige ritten – niet al te uitdagend. De renners sprintten onderweg maar één keer voor de bergpunten en dan lag de top van Gemmell Hill (gemiddeld 4%) ook nog eens op goed 45 kilometer van de streep. De laatste paar honderd meter liepen nog wel met een procent of drie omhoog, maar dat was het dan ook. Een massasprint stond in de sterren geschreven; niemand had zin om een ander scenario te schrijven.

Niet veel animo voor de vroege vlucht

Met op twee na (de gehavende Luke Plapp en Cameron Scott gingen niet meer van start) alle renners die donderdag finishten, trok het peloton zich op gang in Murray Bridge. Nadat koersdirecteur Stuart O’Grady had afgevlagd voor de start van de vierde etappe, was het niemand minder dan tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe die de eerste vroege vluchter van de dag wilde zijn. Hij kreeg sprinter José Alvaro Hodeg met zich mee, maar ruimte kregen zij niet.

Even later probeerde Alaphilippe’s Soudal-Quick-Step-ploeggenoot Pieter Serry het met een volgende aanval. Aanvankelijk wilde niemand mee, waarna hij jongens in het peloton wenkte om hem te vergezellen. De Braziliaan Vinicius Rangel (Movistar) en de Australiër Jackson Medway reageerden. Het peloton keurde die vlucht goed, maar de Belg liet zich plots terugzakken. Zo bleef het andere duo over en zij zouden als vluchters de dag verder kleuren.

Pieter Serry from SOUDAL QUICK-STEP & Jackson Medway from Australian National Team lead the way ahead of the Peloton. 🚴🚴@SantosLtd #TourDownUnder 📺 Stream the race now on 7plus: https://t.co/k2Exq3FDwl pic.twitter.com/6d3wSTtxTO — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 19, 2024

Veredelde rustdag

Al snel pakten Medway en Rangel een voorsprong van zo’n vier minuten. Behoudens een wielwissel voor Biniam Girmay en een valpartij van vier renners (Louis Barré en Laurens Huys van Arkéa-B&B Hotels en Piet Allegaert en Axel Mariault van Cofidis), gebeurde er lange tijd niets. In de kopgroep verdeelde het leidende duo ondertussen de tussensprints. Jayco-AlUla nam de overige secondes om kopmannen Simon Yates en Chris Harper te beschermen.



Bovenop Gemmell Hill nam Rangel de bergpunten in ontvangst, waarvan hij er drie mag bijschrijven in het bergklassement. Het peloton vond het toen wel best geweest met de Aussie en ex-Braziliaans kampioen. In de afzink van Gemmell Hill was de voorsprong van het duo geslonken tot een minuut. Ze waren toen een muis voor de kat, het peloton speelde met hen tot twaalf kilometer voor het einde. Toen zat het avontuur van Rangel en Medway erop.

Snelle finale

Het woord was daarna aan de sprintersploegen. Het tempo werd flink opgeschroefd, vooral dankzij INEOS Grenadiers in functie van hun sprinter Elia Viviani. We zagen ook Soudal-Quick-Step, Alpecin-Deceuninck en dsm-firmenich PostNL van voren. Toch was het opnieuw BORA-hansgrohe dat het perfect deed. De Duitse ploeg bleef lang en gegroepeerd op de tweede rij, pas tegen de laatste kilometer bracht Patrick Gamper de Duitsers naast INEOS.

Net voor de laatste bocht denderde powerhouse Ryan Mullen namens BORA naar voren. Danny van Poppel zat in zijn wiel, maar Girmay had zich tussen hem en Sam Welsford genesteld. De Nederlander twijfelde heel eventjes om aan te gaan en zocht zijn Australische kopman. Ze vonden elkaar niet, maar Van Poppel besloot toch aan te trekken om te voorkomen dat andere teams over hen heen kwamen. INEOS deed daar nog een poging toe om Viviani te lanceren.

De Italiaan ging langs links, maar viel even later volledig stil, op een punt toen de rest van de sprinters al langs hem heen waren gesneld. Dat was aanvankelijk de Nederlandse neoprof Lars Boven, maar al snel kwam krachtpatser Welsford langzij. Girmay probeerde er al zigzaggend nog overheen te komen, maar de jarige Australiër bleek te sterk. Boven werd wel nog knap derde, de Belgische sprinter Milan Fretin bezorgde zijn nieuwe werkgever Cofidis plek vier.

Zaterdag staat de vijfde rit in de Tour Down Under op het programma. Dan ligt de inmiddels klassieke aankomst in deze ronde op de befaamde Willunga Hill.