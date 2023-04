Sam Welsford tweede in Scheldeprijs: “Geluk dat ik wiel van Philipsen wist te vinden”

Video

Sam Welsford heeft Team DSM een tweede plaats bezorgd in de Scheldeprijs. De Australische sprinter moest alleen Jasper Philipsen voor zich dulden in Schoten. “Je wil altijd op het hoogste podium staan, maar ik ben blij met mijn vorm in deze periode van het jaar”, vertelt Welsford aan WielerFlits.

“Het was een heel hectische finale, zoals je kon zien”, aldus de sprinter van Team DSM. “Ik had geluk dat ik aan de linkerkant het wiel van Jasper wist te vinden, maar het was ook lastig zo dicht tegen de hekken. Ik moest mijn moment kiezen om erlangs te gaan en had weinig ruimte. Daarom ben ik blij met mijn tweede plek.”

Welsford, die dit seizoen al drie keer wist te winnen, reed wel een erg snelle sprint. “Misschien was ik de snelste, maar dat weet je niet. Het gaat ook niet om de snelste sprinter, maar om de slimste. En ook over je lead-out en positionering. Het was een heel makkelijke dag in het peloton, maar dus ook een zware finale.”

“Als ploeg reden we heel goed, al hadden we het in de finale wel beter kunnen doen, maar we mogen blij zijn met dit resultaat vandaag”, sluit Welsford af.

