Jasper Philipsen sprint naar tweede zege in de Scheldeprijs, Dylan Groenewegen vierde

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) heeft de Scheldeprijs 2023 gewonnen. Na ruim 205 kilometer tussen Terneuzen en Schoten draaide de Belgische voorjaarskoers, zoals verwacht, uit op een massasprint. In een nerveuze slotfase wurmde Philipsen zich naar de overwinning, voor Sam Welsford (Team DSM) en Mark Cavendish (Astana Qazaqstan).

Niet lang na de start ontstond de kopgroep van de dag al. Ceriel Desal (Bingoal-WB) en Ruben Apers (Team Flanders-Baloise) waren de Belgen van dienst en Bram Dissel en Vincent Hoppezak (beiden BEAT Cycling) vertegenwoordigden Nederland. Josh Kench (Bolton Equities Black Spoke), Giulio Masotto (Corratec) en Filippo Ridolfo (Novo Nordisk) maakten de vluchtersgroep compleet.

Peloton houdt de controle

In het peloton waren het sprintersploegen als Soudal Quick-Step, Lotto Dstny, Alpecin-Deceuninck en Team DSM die de controle in handen hielden na de start in Terneuzen. De renners passeerden onder meer de Westerscheldetunnel, Kapelle, Reimerswaal en Woensdrecht voordat bij Essen de grens gepasseerd werd. De kopgroep pakte in die fase drie minuten voorsprong.

De ploegen van de rappe mannen hielden het verschil vakkundig in stand. Naarmate Schoten naderde, waren al twee minuten van de voorsprong afgesnoept. In de finishplaats stonden vervolgens vier lokale rondes van 16,9 kilometer, met daarin de 1,7 kilometer lange Broekstraat, op het programma.

Desal, Apers, Dissel en Ridolfo bleven het langst over aan kop. Onder meer Mathieu van der Poel, die eerder in koers nog getroffen werd door vogelpoep, meldde zich in de slotfase op kop om zijn sprinter Jasper Philipsen goed gepositioneerd te houden. De trein van Alpecin-Deceuninck bleef zo uit de nervositeit.

Spannende finale

Vier kilometer voor de streep werden de laatste vluchters dan toch ingerekend door Van der Poel, die standhield tot de boog van de 2 kilometer. Daarna was het Lotto Dstny dat zich vooraan melden en op kop de slotkilometer binnen reed. Caleb Ewan kon echter geen rol van betekenis spelen.

Philipsen leek in de laatste rechte lijn ingesloten te raken door Edward Theuns, maar hij zag een gaatje, ging daar doorheen en wist met een sterke sprint nog de zege te behalen. Sam Welsford en Mark Cavendish mochten mee het podium op. Dylan Groenewegen strandde net naast het podium op de vierde plek.

Europees kampioen Fabio Jakobsen speelde geen rol van betekenis in de sprint door mechanische pech en eindigde zo niet in de top-10.