donderdag 18 januari 2024 om 08:14

Sam Welsford beleeft droomstart bij BORA-hansgrohe: “Dit is echt heel speciaal”

Sam Welsford heeft zijn start bij BORA-hansgrohe niet gemist. Wat heet, de 27-jarige Australiër boekte donderdag in de Tour Down Under alweer zijn tweede zege van het nog prille seizoen. En opnieuw na een sterke lead-out van Danny van Poppel. “Dit is echt crazy!”, vertelde Welsford na afloop.

In de strijd om de dagzege werd Welsford door lead-out Danny van Poppel in een zetel aan de finish afgezet. Met overmacht drukte hij als eerste zijn wiel over de aankomstlijn. Welsford boekte daarmee (na zijn zege in de openingsrit afgelopen dinsdag) zijn tweede overwinning in drie dagen. De nieuwe sprinttroef van BORA-hansghrohe klopte Elia Viviani (INEOS Grenadiers) en Dan McLay (Arkéa-B&B Hotels).

Winnaar Welsford had na afloop in het flashinterview weer mooie woorden voor zijn ploeggenoten. “Dit is echt heel speciaal, met name na de ondersteuning van de ploeg. De jongens waren echt volledig toegewijd om me te laten sprinten. Dat mensen zo in je geloven, is superfijn.”

De finale van de derde etappe was bij momenten zeer hectisch, maar Welsford werd goed van voren gehouden. “Het was inderdaad behoorlijk hectisch. Maar hoe verder je van voren zit, hoe veiliger je bent. De bochten waren in deze rit vrij krap, maar daar werd in het peloton rekening mee gehouden. Niemand wil een collega zien vallen. Ik werd goed van voren gehouden en mede daardoor kon ik het afmaken.”

Sleutel tot succes

Welsford werd – net als in de rit van dinsdag – weer uitstekend gepiloteerd door zijn BORA-hansgrohe-ploeggenoten. Wat is het geheim van de Duitse formatie? “Veel ploegen hebben al een goede lead-out gedaan, maar het draait geloof ik ook om geduld. Je kunt wel heel goed van voren koersen, maar dat moet je ook maar kunnen volhouden. Dat kan lastig zijn met snelheden van boven de zeventig kilometer per uur.”

“We slagen er binnen onze ploeg wel in om rustig te blijven. Dat is een groot voordeel. Het was een lange sprint. Ik begon wellicht iets te vroeg aan mijn spurt, maar had nog een geweldige versnelling in mijn benen. Het was aan mij om het vol te houden en dat lukte”, besluit een dolblije Welsford.