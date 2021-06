Sam Oomen na achtste plek in Zwitserland: “Hier kan ik verder mee”

Sam Oomen heeft de Ronde van Zwitserland afgesloten met een achtste plek in het eindklassement. De renner van Team Jumbo-Visma finishte in de slotrit naar Andermatt als twaalfde, waarmee erin slaagde om zijn klassementspositie te behouden.

Oomen spreekt van een lastige rit. “Het begin van de etappe was superlastig, omdat het gelijk bergop ging”, kijkt hij terug op de ploegsite. “In de vallei hebben we nog gewerkt om de kopgroep niet te ver te laten weglopen. Daar zaten toch nog wel wat gevaarlijke jongens voor het klassement bij. Dat was echt heel mooi om te zien. Ik ben het team heel dankbaar dat ze dat voor mij hebben gedaan.”

Oomen is blij met het eindresultaat. Het doel om bij de eerste tien te eindigen is immers bereikt. “Ik kan met deze eindklassering zeker leven. Deze uitslag geeft een goed beeld van de krachtsverhoudingen tijdens deze koers. Het was lang geleden dat ik nog als kopman heb gereden. Dat was even wennen, maar hier kan ik verder mee.”

De Brabander – die geen deel uitmaakt van de selectie van Team Jumbo-Visma voor de Tour de France 2021 – richt zich nu op de Vuelta a España.