Sam Bewley loopt vertraging op bij herstel van gebroken pols

De revalidatie van Sam Bewley zal nog wat langer duren. De 33-jarige Nieuw-Zeelander brak in augustus zijn pols bij een valpartij in de Tour de France. De renner van Mitchelton-Scott leek op weg terug, maar moest vanwege complicaties opnieuw onder het mes.

Mitchelton-Scott laat via social media weten dat de operatie goed is verlopen en dat Bewley weer kan denken aan zijn herstel. De trouwe helper van kopmannen als Simon Yates en Esteban Chaves verblijft nu nog in het ziekenhuis om te herstellen van de operatie. “Hij is in goede handen”, aldus Mitchelton-Scott.

Bewley was in de tiende etappe van de Ronde van Frankrijk betrokken bij een valpartij op goed honderd kilometer van de finish. De renner viel op het moment dat het peloton in waaiers werd getrokken door de mannen van Deceuninck-Quick-Step. Bewley wist meteen hoe laat het was en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

De ervaren dertiger begon exact tien jaar geleden aan zijn profcarrière in het tenue van RadioShack. Hij koerst sinds 2012 voor Mitchelton-Scott en voorgangers.