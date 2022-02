Dylan Groenewegen sprintkopman BikeExchange-Jayco in UAE Tour

BikeExchange-Jayco trekt in de komende UAE Tour volledig de kaart van Dylan Groenewegen. De Nederlandse sprinter, dit seizoen al goed voor twee overwinningen in de Saudi Tour, kan in de Verenigde Arabische Emiraten rekenen op misschien wel de sterkst mogelijke sprinttrein.

Groenewegen heeft zijn start bij zijn nieuwe ploeg BikeExchange-Jayco niet gemist, aangezien hij in de Saudi Tour al naar twee ritzeges wist te sprinten. In de UAE Tour hoopt Groenewegen de goede lijn door te trekken. De 28-jarige sprinter heeft niet te klagen over zijn sprinttrein. Groenewegen kan in de Verenigde Arabische Emiraten opnieuw rekenen op laatste man Luka Mezgec en ook Sam Bewley, Damien Howson, Kelland O’Brien, Campbell Stewart en Kaden Groves kunnen plaatsnemen in de sprinttrein.

Goede herinneringen

“Ik ben blij om weer terug te keren naar de UAE Tour. Ik bewaar goede herinneringen aan deze wedstrijd. Ik denk dan vooral aan mijn zege in Dubai twee jaar geleden. Ik steek in een redelijk goede vorm en door mijn twee ritzeges in de Saudi Tour heb ik de bevestiging gekregen dat ik op de goede weg ben.” Ploegleider Mathew Hayman vult aan: “We zullen proberen onze sprinttrein nog verder te optimaliseren en Dylan te ondersteunen bij zijn jacht op ritzeges.”

Mocht Groenewegen een keer niet aan sprinten toekomen, dan is Groves misschien wel de aangewezen renner om het af te maken aan de meet. De 23-jarige Australiër liet in de Tour of Oman met een tweede plek en twee derde plaatsen zien dat het met de vorm wel snor zit. BikeExchange-Jayco doet het in de UAE Tour zonder duidelijke klassementskopman, al is Damien Howson tot veel in staat. De Australiër won vorig jaar nog de Ronde van Hongarije en werd zestiende in het Critérium du Dauphiné.

Selectie BikeExchange-Jayco voor UAE Tour (20-26 februari)

Sam Bewley

Dylan Groenewegen

Kaden Groves

Damien Howson

Luka Mezgec

Kelland O’Brien

Campbell Stewart