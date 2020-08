Sam Bennett vindt Wout van Aert ‘surreëel’: “Voor mij de topfavoriet voor de groene trui” woensdag 19 augustus 2020 om 12:48

Sam Bennett bewees in de Ronde van Wallonië dat hij tegen zijn beste niveau aanleunt en klaar is voor zijn DQT-debuut in de Tour de France. Daarin legt hij de lat hoog en mikt hij op ritwinst. Ook de groene trui houdt hem bezig, vertelt hij. “Tot ik Wout van Aert bezig zag. Nu weet ik het niet meer.”

Bennet voelde zich in zijn nopjes, gisteren aan de finish in het Waalse Visé. Hij had net Arnaud Demare, John Degenkolb en Matteo Trentin afgetroefd in een sprint bergop na een zware etappe. “Dit had ik nodig nadat maandag de benen ontploften”, grijnsde hij. “De twijfels zijn weg. Ik ben klaar voor de Tour de France.”

In de Ronde van Wallonië is Bennett de beste klimmer onder de sprinters. Dat beseft de Ier ook en hij wil de lat voor zichzelf best hoog leggen in de Tour de France. “Een Tourrit winnen kan iemands carrière maken. Voor mij zou het een droom zijn die uitkomt. Dat wordt dan ook mijn eerste doel.”

Maar Bennett heeft ook al nagedacht over de groene trui. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step zou zomaar een kanshebber kunnen zijn, maar hij heeft een andere favoriet. En dat is niet Peter Sagan… “Ik zet Wout van Aert met stip op één”, klinkt het overtuigend. “Dat die in eerste instantie naar de Tour gaat om te werken voor Roglic en Dumoulin? Geen argument. Van Aert is zo surreëel, zo sterk. Ik zag hem winnen in de Dauphiné, ongelofelijk. Ik zal ook proberen om groen te pakken, maar hij is van een ander niveau.”