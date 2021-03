Sam Bennett oppermachtig in openingsrit Parijs-Nice

Sam Bennett heeft de eerste etappe van Parijs-Nice gewonnen. De Ierse sprinter van Deceuninck-Quick-Step was na ruim 165 kilometer de beste in de massasprint in de straten van Saint-Cyr-L’École, voor Arnaud Démare, Mads Pedersen en Jasper Philipsen. Bennett is door zijn overwinning ook de eerste leider in het algemeen klassement.

Doubey de enige vluchter

Fabien Doubey (Total Direct Energie) was de eerste aanvaller van de dag. De eenzame vluchter kreeg in een mum van tijd vijf minuten voorsprong, terwijl de sprintersploegen de controle in handen hielden. We zagen Deceuninck-Quick-Step, Trek-Segafredo en Groupama-FDJ aan kop.

Op ruim vijftig kilometer van de meet opende Philippe Gilbert de finale met zijn jonge Lotto Soudal-ploeggenoot Stefano Oldani. Samen met Anthony Perez (Cofidis) en Chris Lawless (Total Direct Energie) sloten zij aan bij Doubey. Nadat Lawless zich liet terugzakken, bleven vier koplopers over. Zij pakten een halve minuut voorsprong op het peloton.

Opgave Porte na val

Slecht nieuws was er onderweg voor Richie Porte: de kopman van INEOS Grenadiers kwam ten val en had zichtbaar veel pijn. Hij vervolgde zijn weg, maar gaf even later op. Ondertussen werd op 27 kilometer van de meet de aanvalspoging van Gilbert en co tenietgedaan. Dat was het teken voor Lotto Soudal om Kobe Goossens in de aanval te sturen. Hij pakte even twintig seconden, maar werd snel ingerekend.

Chaotische finale

Vijftien kilometer voor de finish lag nog de korte en steile Côte de Chateaufort. Daar won Michael Matthews de tussensprint voor Tiesj Benoot (die twee bonificatiesecondes pakte) en Jasper Stuyven. In de uitloop van het klimmetjes reed een zevental weg, maar Søren Kragh Andersen, Edward Theuns, Mattia Cattaneo, David De la Cruz, Pierre Latour, Cyril Gaurier en Kristian Sbaragli kregen weinig ruimte.

Trek-Segafredo en Groupama-FDJ namen op vijf kilometer van de meet in Saint-Cyr-L’École het initiatief. In het drukke centrum van Versailles probeerden alle sprinterstreintjes zich te formeren. Ook Jumbo-Visma liet zich zien, om kopman Primož Roglič uit de problemen te houden.

Bennett wint met lengtes voorsprong

Bij het ingaan van de slotkilometer was er een valpartij vooraan in het peloton, maar de meeste sprinters zaten goed geplaatst vooraan. Pascal Ackermann werd goed gebracht, maar kon het in de sprint niet afmaken. Sam Bennett beschikte over de snelste benen en won met overmacht in de oplopende finishlijn. Daarachter wist Frans kampioen Arnaud Démare nipt Mads Pedersen voor te blijven. Jasper Philipsen eindigde voor Alpecin-Fenix als vierde.