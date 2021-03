Opgave Richie Porte in Parijs-Nice

Richie Porte heeft door een valpartij Parijs-Nice al op de eerste dag moeten verlaten. De Australiër kwam in de finale van de openingsrit naar Saint-Cyr-L’École ten val. Hij probeerde het nog wel, maar stapte uiteindelijk toch af.

Porte maakte in Parijs-Nice zijn comeback namens INEOS Grenadiers, nadat hij afgelopen winter de overstap maakte van Trek-Segafredo. De 36-jarige klimmer was in de Koers naar de Zon, de rittenkoers die hij al twee keer wist te winnen, de aangewezen kopman voor de Britse ploeg.

Met welke blessures Porte kampt, is nog niet bekend.

Beyond gutted for @richie_porte.

He's sadly forced to abandon #ParisNice in the closing stages of day one.

We'll have an update later in our report 😐 pic.twitter.com/QuG5vKxxZh

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) March 7, 2021