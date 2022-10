Saitama Criterium strikt onder meer Vingegaard, Valverde, Nibali en Cavendish

Wereldtoppers als Jonas Vingegaard, Mark Cavendish, Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali zullen op zondag 6 november hun opwachting maken in het criterium van Saitama, Japan. Dat heeft de organisatie vandaag laten weten in een persbericht.

Het Saitama criterium wordt sinds 2013 jaarlijks georganiseerd door de ASO. In het verleden wonnen grote namen als Chris Froome, John Degenkolb, Mark Cavendish en Alejandro Valverde. Ook dit jaar staat er weer schoon volk aan de start met Tourwinnaar Vingegaard, topsprinter Cavendish en wielergrootheden Nibali en Valverde. De Italiaan en Spanjaard komen in Japan nog één keer in actie, vooraleer ze een punt zetten achter hun carrière.

Verder doen grote namen als Chris Froome, Guillaume Martin, Steven Kruijswijk (die zijn eerste ‘wedstrijd’ zal betwisten sinds zijn opgave in de Tour de France), Sepp Kuss, Enric Mas, Geraint Thomas en Jasper Philipsen mee aan het prestigieuze criterium. Ook de winnaar van 2019, thuisfavoriet Yukiya Arashiro, is er dit jaar weer bij.

Deelnemers aan Saitama Criterium (6 november)

Jumbo-Visma : Jonas Vingegaard, Steven Kruijswijk, Sepp Kuss

Cofidis : Guillaume Martin, Simon Geschke, Max Walscheid, Tom Bohli

Israel-Premier Tech : Chris Froome, Simon Clarke, Hugo Houle, Guillaume Boivin

Movistar : Alejandro Valverde, Enric Mas, José Joaquín Rojas, Imanol Erviti

Astana-Qazaqstan Team : Vincenzo Nibali, Antonio Nibali, Samuele Battistella, Gianmarco Garofoli

INEOS Grenadiers : Geraint Thomas, Magnus Sheffield, Jonathan Castroviejo

Legends Team : Mark Cavendish, Jasper Philipsen, Yukiya Arashiro

Profcriterium in Singapore

Een week voor het Saitama Criterium organiseert ASO – in het weekend van 29 en 30 oktober – ook een profcriterium in Singapore. Het ‘Tour de France Prudential Singapore Criterium’ wordt verreden op een speciaal aangelegd stratencircuit in het hart van de stadstaat. Aan het vertrek staan 32 renners van acht profploegen. Mark Cavendish was de eerste naam die door de organisatie is aangekondigd. Het is nog wachten op de bekendmaking van de overige deelnemers.

Volgens Christian Prudhomme, directeur van de Société du Tour de France, wordt met het evenement de wielersport een ‘culturele brug’ door de Tour de France naar gebieden te brengen waar de ronde nog nooit is geweest. “Gezien de ligging en reputatie van Singapore op het gebied van het organiseren van grote evenementen, en niet te vergeten de enthousiaste wielergemeenschap, was het een natuurlijke keuze om het format te introduceren in de Zuidoost-Aziatische regio. We kijken ernaar uit om de ervaring te delen.”

De ASO heeft in eerdere jaren ook al een vergelijkbaar profcriterium in het Chinese Shanghai gehouden.