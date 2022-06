Tour de France breidt uit met profcriterium in Singapore

Wedstrijdorganisatie ASO houdt in het weekend van 29 en 30 oktober 2022 een profcriterium in Singapore. Het ‘Tour de France Prudential Singapore Criterium’ wordt verreden op een speciaal aangelegd stratencircuit in het hart van de stadstaat. Aan het vertrek staan 32 renners van acht profploegen. Mark Cavendish is de eerste naam die door de organisatie is aangekondigd.

“Het Tour de France-criterium is een wielerkoers waarbij de snelheid en intensiteit van de sport worden getoond in een wedstrijd op een stadscircuit”, legt Christian Prudhomme, directeur van de Société du Tour de France, uit in een persbericht. “Het criteriumformat stelt ons in staat een aangepaste versie van de Tour naar meer plaatsen te brengen, terwijl we in het hart van de stad de essentie en de geest van de Tour de France met toprenners behouden.”

Volgens Prudhomme wordt met het evenement de wielersport een ‘culturele brug’, door de Tour de France naar gebieden te brengen waar de ronde nog nooit is geweest. “Gezien de ligging en reputatie van Singapore op het gebied van het organiseren van grote evenementen, en niet te vergeten de enthousiaste wielergemeenschap, was het een natuurlijke keuze om het format te introduceren in de Zuidoost-Aziatische regio. We kijken ernaar uit om de ervaring te delen.”

Voorrecht

34-voudig winnaar van een Touretappe Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) is door de ASO als eerste grote naam aangekondigd. Het wordt ook voor de Britse sprinter zijn eerste wedstrijd in dit deel van de wereld. “Wielrennen heeft me zoveel gegeven en is een groot deel van mijn leven. Het is een voorrecht voor mij om te doen waar ik van hou en ik kijk ernaar uit om daar te zijn en de adrenaline, de opwinding en het plezier dat komt kijken bij criterium racen, te delen.”

De ASO heeft in eerdere jaren vergelijkbare profcriteriums ook al in het Japanse Saitama en het Chinese Shanghai gehouden.